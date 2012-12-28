Экс-менеджеру сотовой компании грозит срок за мошенничество и кражу

34-летняя жительница села Доброе предстанет перед судом за оформление кредита на клиента и хищение телефона.

Следственные органы Добровского отделения полиции завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимой женщины. Ей вменяют мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ).По данным следствия, в конце марта этого года обвиняемая, работая менеджером сотовой компании, оформила онлайн-кредит на 35 тысяч рублей, используя данные клиента. Деньги поступили на банковскую карту, после чего женщина попыталась купить в своем же офисе телефон и аксессуары. Когда оплата не прошла, она убедила коллегу выдать товар, сославшись на технический сбой.Получив телефон и аксессуары, злоумышленница сдала их в ломбард за 15 тысяч рублей. Телефон изъят.Обвинительное заключение утверждено прокурором Добровского района, дело направлено в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.