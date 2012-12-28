Спорт
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сегодня, 20:46
Второй финалист Кубка Липецкой области по футболу определился лишь в серии пенальти
В Добринке чуть было не случилась сенсация.
«Родник» из Паршиновки Добринского района совершил впечатляющий «кам-бэк» в матче с сильнейшим любительским клубом области последних лет липецким «Соколом». В первом тайме «соколы» дважды отправили мяч в ворота хозяев, «дублем» отметился экс-профессионал из «Металлурга» Евгений Барбашин. Но после перерыва местная команда преобразилась: один гол отыграл Александр Мордовкин, а затем ещё один бывший профи Андрей Гамеев сравнял счёт – 2:2.
Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, мало когда за последние годы успех «Сокола» был таким неочевидным. Но класс есть класс: «соколы» оказались точнее – 6:5 и пусть со скрипом, но прошли в финал.
Там их уже поджидает «Витязь» из Елецкого района, который ещё в середине месяца дома не оставил шансов команде ЛИКК – 4:0.
Финал областного Кубка по традиции проходит на Центральном стадионе «Металлург» в один из выходных , когда празднуют День физкультурника. В этом году финал состоится 10 августа.
Фото vk.com/fcsokol48
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