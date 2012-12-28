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сегодня, 12:57
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Женщина в Липецке упала в автобусе, в Чаплыгине опрокинулся скутерист

За прошедшие сутки в Липецкой области произошло несколько серьезных ДТП с пострадавшими.

30 июля в Грязинском районе на трассе «Грязи-Добринка» столкнулись легковая «Лада Приора» под управление 21-летнего водителя и грузовой автопоезд «DAF» с полуприцепом «Нефаз», с 49-летним водителем за рулем. 20-летняя пассажирка «Лады» госпитализирована.

В Липецке на улице Чапаева 66-летний водитель «Nissan X-Trail» при движении задним ходом сбил 63-летнюю пенсионерку, которая была доставлена в больницу. В тот же день на улице Стаханова в автобусе «МАЗ» упала 78-летняя пассажирка. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована.

В Усманском районе 70-летний водитель «Ford» не уступил дорогу «УАЗу», что привело к столкновению. 31-летний водитель «УАЗа» и 67-летняя пассажирка иномарки получили травмы. В Ельце 65-летний водитель «ГАЗа» сбил 62-летнюю женщину-пешехода.

В Чаплыгинском районе 32-летний водитель скутера «Yiben» не справился с управлением и опрокинулся, после чего был доставлен в больницу и госпитализирован.
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Не
4 минуты назад
всегда виноваты водители автобусов ,их тоже подрезают автолюбители ,среди которых много нарушителей ПДД ! Не раз это наблюдал !
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Мама
6 минут назад
Убедительная просьба к перевозчикам, провести беседу с водителями на тему - научитесь подъезжать к остановке не в 2х метрах. Особенно когда люди с колясками и велосипедами ожидают нужный маршрут. А водителям просьба иметь совесть и подъезжать к остановке так, чтобы мамам было доступно сесть в автобус с колясками
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Пенсионерка
сегодня, 13:27
Ничего удивительного ,что женщина упала в автобусе,водители как будто везут не людей ,а грузы,превышают скорость особенно молодые,не знаю куда спешат,наверное стремятся быстрее приблизиться к пенсии или а мир иной
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Мой
49 минут назад
Учитель говорил всегда мне-не спеши, а то успеешь.
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санитар
сегодня, 13:12
Транспортом опасно пользоваться. Чувствуешь себя дровами.
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