Женщина в Липецке упала в автобусе, в Чаплыгине опрокинулся скутерист

За прошедшие сутки в Липецкой области произошло несколько серьезных ДТП с пострадавшими.

30 июля в Грязинском районе на трассе «Грязи-Добринка» столкнулись легковая «Лада Приора» под управление 21-летнего водителя и грузовой автопоезд «DAF» с полуприцепом «Нефаз», с 49-летним водителем за рулем. 20-летняя пассажирка «Лады» госпитализирована.В Липецке на улице Чапаева 66-летний водитель «Nissan X-Trail» при движении задним ходом сбил 63-летнюю пенсионерку, которая была доставлена в больницу. В тот же день на улице Стаханова в автобусе «МАЗ» упала 78-летняя пассажирка. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована.В Усманском районе 70-летний водитель «Ford» не уступил дорогу «УАЗу», что привело к столкновению. 31-летний водитель «УАЗа» и 67-летняя пассажирка иномарки получили травмы. В Ельце 65-летний водитель «ГАЗа» сбил 62-летнюю женщину-пешехода.В Чаплыгинском районе 32-летний водитель скутера «Yiben» не справился с управлением и опрокинулся, после чего был доставлен в больницу и госпитализирован.