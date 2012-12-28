Курьера мошенников с 1,6 млн рублей сбережений пенсионеров задержали в Липецкой области
Общество
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сегодня, 13:48
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На сцену липецкого театра драмы выйдет Никита Михалков
Он сыграет в спектакле «12».
Как рассказала GOROD48 заместитель директора Липецкого академического театра имени Льва Толстого Елена Борисова, бытовой райдер артистов ничем не удивил. Лишь народным артистам Никите Михалкову и Николаю Бурляеву попросили отдельные гримерки. Зато технический райдер довольно сложный — сцену для спектакля планируется монтировать за сутки.
Приедет коллектив из 80 человек. Помимо артистов, коллектив детского ансамбля «Амцабз» под руководством Лаши Марыхуба — они танцуют финальный танец и технический персонал.
Напомним, Никита Михалков приезжал в Липецк в мае 2009 года на кинофестиваль «Золотой витязь». В «Липецких театральных встречах» режиссер участвует впервые.
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