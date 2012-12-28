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сегодня, 13:48
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На сцену липецкого театра драмы выйдет Никита Михалков

Он сыграет в спектакле «12».

В театре драмы имени Льва Толстого согласовали все условия приезда народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Он сыграет главную роль Присяжного в спектакле «12». Этой постановкой откроется фестиваль «Липецкие театральные встречи».

Как рассказала GOROD48 заместитель директора Липецкого академического театра имени Льва Толстого Елена Борисова, бытовой райдер артистов ничем не удивил. Лишь народным артистам Никите Михалкову и Николаю Бурляеву попросили отдельные гримерки. Зато технический райдер довольно сложный — сцену для спектакля планируется монтировать за сутки.

Приедет коллектив из 80 человек. Помимо артистов, коллектив детского ансамбля «Амцабз» под руководством Лаши Марыхуба — они танцуют финальный танец и технический персонал.

Напомним, Никита Михалков приезжал в Липецк в мае 2009 года на кинофестиваль «Золотой витязь». В «Липецких театральных встречах» режиссер участвует впервые.
Никита Михалков
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Комментарии (3)

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Сначала новые
18+
8 минут назад
А как совместить это - спектакль 12 + и детский коллектив ? Там что планируется делать ?
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Э
2 минуты назад
Вы где-то прочитали, что дети участвуют в спектакле? А если и участвуют, как по вашему 12+ это кто? Детский ансамбль от 12 до 16 лет и что тут такого?!
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Бабка Первая
11 минут назад
Интересно. Хорошо, что в городе не прекращаются такие мероприятия.
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