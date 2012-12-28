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607
вчера, 15:13
2

Липчанку обманули под предлогом помощи в оформлении кредита

Женщина лишилась 54 000 рублей.

2 июля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщину обманули под предлогом помощи в оформлении кредита. В результате она перевела мошенникам 54 000 рублей.

35-летний житель Измалково перевёл на «безопасный счёт» 50 000 рублей.

А 52-летний житель Липецкого округа хотел купить туристическую путёвку и отправил мошенникам предоплату в 6000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Магомед
вчера, 17:18
Хорошая женщина! Я бы на ней женился.
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Нервная мать
вчера, 15:58
Не было денег и последних лишилась. Ростовщики правят миром. Прибыли многомиллиардные у них на этих кредитах, будь они неладны. А тут ещё и мошенники, как вороны, наживу рвут. Во жизнь, а? Дожили.
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