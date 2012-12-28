Липчанку обманули под предлогом помощи в оформлении кредита

Женщина лишилась 54 000 рублей.

2 июля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщину обманули под предлогом помощи в оформлении кредита. В результате она перевела мошенникам 54 000 рублей.35-летний житель Измалково перевёл на «безопасный счёт» 50 000 рублей.А 52-летний житель Липецкого округа хотел купить туристическую путёвку и отправил мошенникам предоплату в 6000 рублей.