Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Происшествия
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вчера, 15:13
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Липчанку обманули под предлогом помощи в оформлении кредита
Женщина лишилась 54 000 рублей.
35-летний житель Измалково перевёл на «безопасный счёт» 50 000 рублей.
А 52-летний житель Липецкого округа хотел купить туристическую путёвку и отправил мошенникам предоплату в 6000 рублей.
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