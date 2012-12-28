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Происшествия
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19 минут назад
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Матери 12-летней девочки утвердили приговор за доведение её до самоубийства
Девочка голодала, была вынуждена периодически искать ночлег у школьных друзей.
Речь идёт о трагедии на улице Вилена Огнева, которая в марте 2023 года всколыхнула весь Липецк. Девочка активно вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье. Незадолго до гибели она записала несколько роликов в высотке на Тракторном. Под её последним постом за сутки оставили больше двух тысяч комментариев.
«В апелляционной жалобе осуждённая указала, что в её действиях в отношении дочери отсутствует косвенный умысел, а имеется неосторожность в форме легкомыслия, просила оправдать ее по статье о доведении до самоубийства. Но Липецкий областной суд с такой позицией не согласился, поскольку судом первой инстанции правильно установлено, что 40-летняя обвиняемая злоупотребляла алкогольными напитками, вела аморальный образ жизни, не занималась воспитанием дочери, демонстрировала безразличие к ее судьбе и пренебрежительное отношение, применяла к ней физическое и моральное насилие. Девочка голодала, была вынуждена периодически искать ночлег у школьных друзей. Все это подтверждается показаниями свидетелей, аудиозаписями, которые делала дочь подсудимой, ее перепиской с ровесниками, а также предсмертным видеообращением. Таким образом, именно действия осужденной стали причиной длительной психотравмирующей ситуации, на фоне которой был совершен суицид», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Но апелляционным определением Липецкого областного суда женщина освобождена от наказания, назначенного по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление.
За доведение дочери до самоубийства женщина приговорена к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год — в этой чисти приговор Октябрьского районного суда оставлен без изменения.
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