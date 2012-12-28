Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Происшествия
В Данкове погибла 17-летняя девушка
Происшествия
В реке Воронеж утонул мужчина
Происшествия
Сегодня в Липецке: мощи святого патриарха, любители курортных романов
Общество
Приготовление обеда обернулось трагедией
Здоровье
В Липецкой области задержали нелегальных мигрантов
Происшествия
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Происшествия
Погибшему на ЛКАД мотоциклисту было 50 лет
Происшествия
Уникальная Маша и триумф ельчанина в последней попытке
Спорт
Липчанин попался на купании в запрещённом месте
Общество
Читать все
Погибшему на ЛКАД мотоциклисту было 50 лет
Происшествия
В Липецке купаться можно только на городском пляже в районе ЛТЗ
Общество
Две липчанки перевели на «безопасный счёт» по 1,3 миллиона рублей
Происшествия
На детской площадке нашли труп
Происшествия
Матери 12-летней девочки утвердили приговор за доведение её до самоубийства
Происшествия
Жители Сокола забили кладбищенский бункер картошкой, шинами и иным мусором
Общество
На озере в заказнике поймали двоих рыбаков с тремя сетями
Происшествия
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели женщины в Донском Руднике
Происшествия
Пропавших в Данкове девочек-подростков нашли
Происшествия
За выходные в ДТП пострадали трое подростков, в заборы врезались и «Тесла», и снегоболотоход
Общество
Читать все
Происшествия
483
19 минут назад
2

Матери 12-летней девочки утвердили приговор за доведение её до самоубийства

Девочка голодала, была вынуждена периодически искать ночлег у школьных друзей. 

Судебная коллегия Липецкого областного суда рассмотрела апелляционную жалобу 40-летней липчанки, ранее осужденной Октябрьским районным судом к 9 годам 4 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на год за доведение своей 12-летней дочери до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Речь идёт о трагедии на улице Вилена Огнева, которая в марте 2023 года всколыхнула весь Липецк. Девочка активно вела Telegram-канал, в котором делилась со своими подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье. Незадолго до гибели она записала несколько роликов в высотке на Тракторном. Под её последним постом за сутки оставили больше двух тысяч комментариев.

kj19mtht8rgye6suf2fto1cbyt11rw1v.jpg

«В апелляционной жалобе осуждённая указала, что в её действиях в отношении дочери отсутствует косвенный умысел, а имеется неосторожность в форме легкомыслия, просила оправдать ее по статье о доведении до самоубийства. Но Липецкий областной суд с такой позицией не согласился, поскольку судом первой инстанции правильно установлено, что 40-летняя обвиняемая злоупотребляла алкогольными напитками, вела аморальный образ жизни, не занималась воспитанием дочери, демонстрировала безразличие к ее судьбе и пренебрежительное отношение, применяла к ней физическое и моральное насилие. Девочка голодала, была вынуждена периодически искать ночлег у школьных друзей. Все это подтверждается показаниями свидетелей, аудиозаписями, которые делала дочь подсудимой, ее перепиской с ровесниками, а также предсмертным видеообращением. Таким образом, именно действия осужденной стали причиной длительной психотравмирующей ситуации, на фоне которой был совершен суицид», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Но апелляционным определением Липецкого областного суда женщина освобождена от наказания, назначенного по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление.

За доведение дочери до самоубийства женщина приговорена к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год — в этой чисти приговор Октябрьского районного суда оставлен без изменения.

дети
0
0
0
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
самые
11 минут назад
свирепые и беспощадные охотники в этом мире-это самки любого вида. Тостостерон-даже не близко. Такова природа на планете Земля.
Ответить
Бабка Первая
13 минут назад
Поделом ей. Ещё и оправдывается...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить