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1298
сегодня, 15:22
13

Внук взял кредит на имя бабушки

За это ему грозит два года лишения свободы.

Прокурор Елецкого района направил в суд уголовное дело по обвинению 19-летнего ельчанина, обвиняемого в совершении преступления по статье «Мошенничество». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Молодой человек через Интернет зашел в приложение микроорганизации, зарегистрировал там личный кабинет на имя своей бабушки, чтобы взять в кредит 3 000 рублей. Но бабушке об этом ничего не сказал. И возвращать деньги, как потом выяснили следователи, он не планировал.

Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
мотшенничество
суд
прокуратура
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Нежданчик
17 минут назад
А каков размер процентов по этому микрозайму?!....
Ответить
А
сегодня, 18:47
вы спросили бабушку ,согласна ли она привлекать внука к уголовной ответственности ? Может она его простит вместе с долгом ?
Ответить
Гость
сегодня, 18:38
А зачем разрешили дистанционно брать кредит.Только очно в банке.Тогда такого геморроя бы не случилось.
Ответить
это реальность
сегодня, 18:03
в голове личные шкурные интересы,к этому пришли,в каждой семье,а на словах пушистые.
Ответить
Старый
сегодня, 16:55
Сами такого воспитали. Кровиночка,
Ответить
Айболит
сегодня, 16:55
В наше время это нормально !
Ответить
ттт
сегодня, 16:54
интернет надо запретить
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 16:46
Кредит на 3 тысячи! Да ты ж такой ма-аленький, да ты ж бестолко-овенький! Тебя ж учили: целовать, так королеву, воровать, так миллион))))
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Сергей Б
сегодня, 18:33
Шикарный комментарий!!!
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реалист
сегодня, 16:36
мда пороть уже поздно
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Липчанин 1
сегодня, 15:54
Хорошо что ещё квартиру не продал.
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