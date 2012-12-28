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Происшествия
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сегодня, 15:22
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Внук взял кредит на имя бабушки
За это ему грозит два года лишения свободы.
Молодой человек через Интернет зашел в приложение микроорганизации, зарегистрировал там личный кабинет на имя своей бабушки, чтобы взять в кредит 3 000 рублей. Но бабушке об этом ничего не сказал. И возвращать деньги, как потом выяснили следователи, он не планировал.
Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
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