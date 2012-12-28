Внук взял кредит на имя бабушки

За это ему грозит два года лишения свободы.

Прокурор Елецкого района направил в суд уголовное дело по обвинению 19-летнего ельчанина, обвиняемого в совершении преступления по статье «Мошенничество». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Молодой человек через Интернет зашел в приложение микроорганизации, зарегистрировал там личный кабинет на имя своей бабушки, чтобы взять в кредит 3 000 рублей. Но бабушке об этом ничего не сказал. И возвращать деньги, как потом выяснили следователи, он не планировал.Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.