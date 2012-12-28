Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Областной Совет направил дополнительные средства на социальные расходы жителей и расширил меры поддержки участников СВО
В России
95
сегодня, 15:10
Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» остановил поставки Snickers и Twix
X5 Group остановила отгрузку продукции Mars в магазины сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Причина — несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования».
Причина — несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования».
Приостановка отгрузок коснулась товаров в категории шоколадных батончиков, конфет (весовые, фасованные и в наборах), драже и жевательной резинки, перечисляет представитель X5. Запасов продукции хватит примерно на два месяца, а затем владелец торговых сетей планирует заменить ее аналогами.
«Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей», — отметили в X5.
Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Компания выпускает и продает в России шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley's. По данным рейтинга аналитической компании NTech-500, у брендов компании высокие продажи в группе «прикассовая кондитерка». Например, на шоколадные батончики Snickers в этой группе в 2024 году приходилось 10,4% всех продаж в денежном выражении. Бренд был на втором месте после Kinder, который производит итальянская компания Ferrero (10,6%). На четвертом месте группы располагался Orbit — 5%, на пятом месте M&M’s — те же 5%. Шестое место по продажам занимал Twix с долей 4,3%.
В пресс-службе российского офиса Mars приостановку отгрузок кондитерской продукции подтвердили. Но поставки кормов для животных (Mars выпускает марки Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Royal Canin) продолжаются, — пояснил источник в компании.
В ходе переговоров сторонам не удалось достичь «взаимоприемлемых договоренностей», отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества, заявил представитель X5. «Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли», — пояснил представитель ретейлера.
1
0
0
0
0
Комментарии