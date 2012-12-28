В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Происшествия
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сегодня, 15:06
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В Липецке обокрали 75-летнего роллера во время утренних катаний
Пока мужчина катался, его рюкзак обчистили.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого, просмотрев камеры наблюдения. Им оказался 42-летний неработающий житель Липецка. По данным следствия, утром он направлялся на подработку и, заметив рюкзак, похитил из него вещи. Футболки злоумышленник выбросил, а деньги потратил.
Подозреваемый полностью признал вину и пообещал возместить ущерб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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