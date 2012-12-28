В Липецке обокрали 75-летнего роллера во время утренних катаний

Пока мужчина катался, его рюкзак обчистили.

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20 июля в отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку обратился 75-летний мужчина с заявлением о краже. Пенсионер, регулярно катающийся на роликах у дворца спорта «Звёздный», сообщил, что около 6 утра оставил свой рюкзак в одной из инсталляций «Солнечная система». Вернувшись через 30 минут, он обнаружил пропажу двух футболок и кошелька с 7000 рублями. Общий ущерб оценен в 10 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого, просмотрев камеры наблюдения. Им оказался 42-летний неработающий житель Липецка. По данным следствия, утром он направлялся на подработку и, заметив рюкзак, похитил из него вещи. Футболки злоумышленник выбросил, а деньги потратил.Подозреваемый полностью признал вину и пообещал возместить ущерб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, сообщили в УМВД России по Липецкой области.