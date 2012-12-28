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2063
сегодня, 15:06
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В Липецке обокрали 75-летнего роллера во время утренних катаний

Пока мужчина катался, его рюкзак обчистили.

20 июля в отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку обратился 75-летний мужчина с заявлением о краже. Пенсионер, регулярно катающийся на роликах у дворца спорта «Звёздный», сообщил, что около 6 утра оставил свой рюкзак в одной из инсталляций «Солнечная система». Вернувшись через 30 минут, он обнаружил пропажу двух футболок и кошелька с 7000 рублями. Общий ущерб оценен в 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого, просмотрев камеры наблюдения. Им оказался 42-летний неработающий житель Липецка. По данным следствия, утром он направлялся на подработку и, заметив рюкзак, похитил из него вещи. Футболки злоумышленник выбросил, а деньги потратил.

Подозреваемый полностью признал вину и пообещал возместить ущерб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (19)

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Сначала новые
Молодой
сегодня, 18:47
научил старика ,как правильно жить ! Деньги должны всегда быть в своем кармане !
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моразм
сегодня, 18:46
не твае не трошь.не учили родители.
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ьотан
сегодня, 17:59
Он бы ещё всю пенсию в рюкзак заложил чтоб похудеть к следущей
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Том Сойер
13 минут назад
Тебя это волновать не должно. Не твое - не трожь.
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Empty
сегодня, 16:57
Желаю всем здоровья, чтобы в 75 лет выходили на коньках, на лыжах, на роликах тут 46 уже все болит...
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дед
сегодня, 16:52
Вот завидую этому мужчине. 75 лет, а он на роликах катается. Тут до 70 ещё далеко, а уже хожу и спотыкаюсь, какие там ролики...
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Бабка Первая
сегодня, 16:19
Вор глупенький. Роллер беспечный. Семь тысяч в любой кармашек засунуть можно да булавкой пристегнуть)
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Абрикосовна
сегодня, 18:03
Скажите пожалуйста, зачем утром брать 7000₽, если идёшь покататься на роликах... Я одна этого не понимаю?
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Миша
сегодня, 18:21
Скажите пожалуйста, зачем утром брать 7000₽, если идёшь покататься на роликах... Я одна этого не понимаю? Нет, не одна. Недалёкий человечек.
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Орфографический
сегодня, 15:57
САИ ,словарь надо иметь под рукой ,сам нередко в него заглядываю !
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Правда
сегодня, 15:50
У нас в Сселках в поликлинике ВОП квартира брошена ,врач не живёт,молодняк тусуется.
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САИ
сегодня, 15:36
Это такой минталитет у людей (и у того и у другого). Недавно, в новостях город48, пенсионерка в пакете с мукой отправляла по почте свои сбережения.
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Пиши-Читай
сегодня, 15:38
мЕнталитет
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САИ
сегодня, 15:41
мЕнталитет Да, конечно. Спасибо за поправку.
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Нет
сегодня, 15:34
Далеко пойдет.
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