Сегодня в Липецке: песни во дворе, фестиваль мультфильмов и другие способы забыть о нехватке бензина

Представляем насыщенную программу среды.

В Липецке с каждым днём становится на пару градусов прохладнее, сегодня уже от +20 до +22 градусов, зато пока без существенных осадков.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.













- ул. А. Ладыгина;

- ул. Яна Фабрициуса.









В поисках бензина как обычно помогут сервисы, главный из которых gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports собирает информацию с мест от волонтёров АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Если заправка в нём не отображается, это значит, что бензина на ней нет, сам сервис вполне рабочий.













В помощь автолюбителям имеется ещё электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot

26 августа в мире отмечают День благодарности собаке (англ. Dog Appreciation Day).









В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится концерт «Август… время петь» (12+).









Фото vk.ru

В 18:30 во дворе домов на улице П. Смородина, 7 и 9 состоится музыкальный вечер от «Клуба городского жителя» (0+).













Фото vk.ru/club_gitelya

В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) продолжит работу еженедельный «Английский клуб» с преподавателем Юлией Кузнецовой (12+).









«Дикая планета». Франция, Чехословакия, 1973. Режиссер: Рене Лалу (6+)









Кадр из мультфильма "Удивительная история Мароны"

В 19:00 клуб «Беги и улыбайся» проведёт очередную «Высокую среду» (12+).













Здесь и вверху фото vk.ru/runsmile48













- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16;- ул. Калинина, 11, 38;- ул. Литаврина, 18, 20;- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а;- ул. Юношеская, 13;В частном секторе временные неудобства испытают жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Калинина, Почтовой, Радиаторной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Асфальтная, 24, 79, 111, 117, 139;- ул. Карбышева, 62а;- ул. Катукова, 1, 52, 56;- ул. Кибальчича, 3;- ул. Липецкая, 1, 93, 131, 149, 151;- ул. Л. Кривенкова, 6;- ул. Полиграфическая, 22;- ул. Привокзальная, 28, 56;- Чаплыгинское шоссе, 2;- с. Введенка;- с. Ильино.С 9:00 до 12:00 пропадёт напряжение в розетках:- ул. Бескрайняя, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;- ул. Днепровская;- ул. Донецкая;- ул. Московская, 51а;- ул. Черноземная, 32;С 13:00 до 17:00 останется без электроэнергии:- ул. Циолковского.Публикуем ссылку на «Яндекс-карты» – для тех, кто ещё сохраняет возможность ездить и не хочет угодить в дорожный затор вместе с другими счастливчиками.С 2004 года этот праздник начали отмечать в США, затем - во всём мире. По замыслу авторов идеи в этот день человечество должно испытывать особую благодарность четвероногим, которые прошли с ним большой эволюционный путь, помогая в качестве охранников, охотников, пастухов, спасателей и т.д.Творческая встреча с ансамблем эстрадной песни «Мелодия» под управлением Валерия Микова.В программе музыка, подвижные и настольные игры с соседями.В 15:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдет мастер-класс «Ожившие пиксели» (6+).Урок по созданию GIF-анимации. Юные гении научатся превращать простые квадратики в целый подводный мир, научатся с помощью современных технологий рисовать глубины океана, переливы воды, ярких рыбок, загадочных медуз и шустрых креветок. Вместе с преподавателем они оживят рисунок: соберут кадры в простую анимацию. А вы умели такое в 4-5 лет?Часовое занятие для подростков на любой стадии освоения языка. Участие бесплатное.В 19:01 в большом шатре на Зелёном острове начнётся «МикроМультФест»Дизайнер и любитель мультфильмов Андрей Сергеев расскажет и покажет четыре анимационных произведения от четырех режиссёров из разных стран. В программе:«Удивительная история Мароны». Франция, Бельгия, 2019. Режиссер: Анка Дамиан«Мальчик и мир». Бразилия, 2013. Режиссер: Але Абреу«Сын белой лошади». Венгрия, 1981. Режиссер: Марцель ЯнковичУчаствовать можно за любое добровольное пожертвование.Сбор всех желающих на проспекте Победы, 93а, а затем бег 10 км по пересечённой местности. Очень актуально в наши дни.18% липчан нервничают перед собеседованием с работодателем, подсчитали в SuperJob. Высоким свой уровень стресса назвали 10% опрошенных, очень высоким – 8%.В среднем по пятибальной шкале липчане оценили свою тревожность во время разговора с нанимателем в 2,8 балла. 20% респондентов заявили, что вообще никогда не нервничают на собеседовании.Среди методов, которые помогают соискателям успокоиться, на первом месте оказались самовнушение и позитивный настрой, его назвал 21%. Только после этого идёт хорошая подготовка к собеседованию – 11%. Липчане называли также правильное дыхание – 11%, выстраивание в уме возможного диалога – 4%. Принимают успокоительные таблетки 2%.