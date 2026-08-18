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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: песни во дворе, фестиваль мультфильмов и другие способы забыть о нехватке бензина

Представляем насыщенную программу среды.

Лето прощается с нами прохладой

В Липецке с каждым днём становится на пару градусов прохладнее, сегодня уже от +20 до +22 градусов, зато пока без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16;
- ул. Калинина, 11, 38;
- ул. Литаврина, 18, 20;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. Юношеская, 13;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

IMG_7556.jpg

В частном секторе временные неудобства испытают жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Калинина, Почтовой, Радиаторной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. А. Ладыгина;
- ул. Асфальтная, 24, 79, 111, 117, 139;
- ул. Карбышева, 62а;
- ул. Катукова, 1, 52, 56;
- ул. Кибальчича, 3;
- ул. Липецкая, 1, 93, 131, 149, 151;
- ул. Л. Кривенкова, 6;
- ул. Полиграфическая, 22;
- ул. Привокзальная, 28, 56;
- Чаплыгинское шоссе, 2;
- с. Введенка;
- с. Ильино.

С 9:00 до 12:00 пропадёт напряжение в розетках:

- ул. Бескрайняя, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;
- ул. Днепровская;
- ул. Донецкая;
- ул. Московская, 51а;
- ул. Черноземная, 32;
- ул. Яна Фабрициуса.

0J2A2594.jpg

С 13:00 до 17:00 останется без электроэнергии:

- ул. Циолковского.

Пробки

Публикуем ссылку на «Яндекс-карты» – для тех, кто ещё сохраняет возможность ездить и не хочет угодить в дорожный затор вместе с другими счастливчиками.


ВАЗ, gas, Мах

В поисках бензина как обычно помогут сервисы, главный из которых gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports собирает информацию с мест от волонтёров АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Если заправка в нём не отображается, это значит, что бензина на ней нет, сам сервис вполне рабочий.

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В помощь автолюбителям имеется ещё электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Благодарим собак на всё

26 августа в мире отмечают День благодарности собаке (англ. Dog Appreciation Day).

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С 2004 года этот праздник начали отмечать в США, затем - во всём мире. По замыслу авторов идеи в этот день человечество должно испытывать особую благодарность четвероногим, которые прошли с ним большой эволюционный путь, помогая в качестве охранников, охотников, пастухов, спасателей и т.д.

Время петь

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится концерт «Август… время петь» (12+).

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Фото vk.ru

Творческая встреча с ансамблем эстрадной песни «Мелодия» под управлением Валерия Микова.

Музыка под открытым небом

В 18:30 во дворе домов на улице П. Смородина, 7 и 9 состоится музыкальный вечер от «Клуба городского жителя» (0+).

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Фото vk.ru/club_gitelya

В программе музыка, подвижные и настольные игры с соседями.

Юным айтишникам

В 15:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдет мастер-класс «Ожившие пиксели» (6+).

Урок по созданию GIF-анимации. Юные гении научатся превращать простые квадратики в целый подводный мир, научатся с помощью современных технологий рисовать глубины океана, переливы воды, ярких рыбок, загадочных медуз и шустрых креветок. Вместе с преподавателем они оживят рисунок: соберут кадры в простую анимацию. А вы умели такое в 4-5 лет?

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Фото vk.ru/childbook_lipetsk

Учи английский

В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) продолжит работу еженедельный «Английский клуб» с преподавателем Юлией Кузнецовой (12+).

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Часовое занятие для подростков на любой стадии освоения языка. Участие бесплатное.

Фестиваль мультиков

В 19:01 в большом шатре на Зелёном острове начнётся «МикроМультФест» (6+).

Дизайнер и любитель мультфильмов Андрей Сергеев расскажет и покажет четыре анимационных произведения от четырех режиссёров из разных стран. В программе:

«Удивительная история Мароны». Франция, Бельгия, 2019. Режиссер: Анка Дамиан (6+)
«Мальчик и мир». Бразилия, 2013. Режиссер: Але Абреу (6+)
«Сын белой лошади». Венгрия, 1981. Режиссер: Марцель Янкович (6+)
«Дикая планета». Франция, Чехословакия, 1973. Режиссер: Рене Лалу (6+)

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Кадр из мультфильма "Удивительная история Мароны"

Участвовать можно за любое добровольное пожертвование.

Побежали!

В 19:00 клуб «Беги и улыбайся» проведёт очередную «Высокую среду» (12+).

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Здесь и вверху фото vk.ru/runsmile48

Сбор всех желающих на проспекте Победы, 93а, а затем бег 10 км по пересечённой местности. Очень актуально в наши дни.

Без эмоций

18% липчан нервничают перед собеседованием с работодателем, подсчитали в SuperJob. Высоким свой уровень стресса назвали 10% опрошенных, очень высоким – 8%.

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В среднем по пятибальной шкале липчане оценили свою тревожность во время разговора с нанимателем в 2,8 балла. 20% респондентов заявили, что вообще никогда не нервничают на собеседовании.

Среди методов, которые помогают соискателям успокоиться, на первом месте оказались самовнушение и позитивный настрой, его назвал 21%. Только после этого идёт хорошая подготовка к собеседованию – 11%. Липчане называли также правильное дыхание – 11%, выстраивание в уме возможного диалога – 4%. Принимают успокоительные таблетки 2%.

Дорогие липчане! Даже в очередях за бензином можно провести время с пользой, занимаясь, например самообразованием – читать книги или учить иностранные языки. А во время пауз в работе в течение дня не обойтись без новостей GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7, поэтому вы круглые сутки можете узнавать важные и полезные новости. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Р
22 минуты назад
Сила в правде. А когда вранье побед не будет.
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ллл
сегодня, 09:06
люди погибли а они пляски.Это кощунство.
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я
сегодня, 08:49
А почему бы не опубликовать график поставки бензина на азс? Чем там оперштаб занимается?
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Васёк
сегодня, 10:43
Нет никакого графика. Нечего публиковать.
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65+
сегодня, 08:32
Самое петь во дворе ! По погибшим траур объявлять надо а они всё пляшут и поют пока в их дом не прилетит .
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Лена
сегодня, 08:04
А время пить когда будет?
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Думал
сегодня, 07:45
День траура,а у Вас всё пляски,танцы и бега.Сочутсвие приношу родным погибших,от сбитого беспилотника.
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Васили
сегодня, 08:14
в России и конкретно в Липецке каждый день люди гибнут. почему вы вы предлагаете устраивать траур только по определенным погибшим?
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