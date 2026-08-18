Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Суд взыскал с предприятия компенсацию вреда, причиненного почвам, в сумме более 4,4 млн рублей
Общество
1065
сегодня, 07:00
8
Сегодня в Липецке: песни во дворе, фестиваль мультфильмов и другие способы забыть о нехватке бензина
Представляем насыщенную программу среды.
В Липецке с каждым днём становится на пару градусов прохладнее, сегодня уже от +20 до +22 градусов, зато пока без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16;
- ул. Калинина, 11, 38;
- ул. Литаврина, 18, 20;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. Юношеская, 13;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.
В частном секторе временные неудобства испытают жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Калинина, Почтовой, Радиаторной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. А. Ладыгина;- ул. Асфальтная, 24, 79, 111, 117, 139;
- ул. Карбышева, 62а;
- ул. Катукова, 1, 52, 56;
- ул. Кибальчича, 3;
- ул. Липецкая, 1, 93, 131, 149, 151;
- ул. Л. Кривенкова, 6;
- ул. Полиграфическая, 22;
- ул. Привокзальная, 28, 56;
- Чаплыгинское шоссе, 2;
- с. Введенка;
- с. Ильино.
С 9:00 до 12:00 пропадёт напряжение в розетках:
- ул. Бескрайняя, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;
- ул. Днепровская;
- ул. Донецкая;
- ул. Московская, 51а;
- ул. Черноземная, 32;
- ул. Яна Фабрициуса.
С 13:00 до 17:00 останется без электроэнергии:
- ул. Циолковского.
Пробки
Публикуем ссылку на «Яндекс-карты» – для тех, кто ещё сохраняет возможность ездить и не хочет угодить в дорожный затор вместе с другими счастливчиками.
ВАЗ, gas, Мах
В поисках бензина как обычно помогут сервисы, главный из которых gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports собирает информацию с мест от волонтёров АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Если заправка в нём не отображается, это значит, что бензина на ней нет, сам сервис вполне рабочий.
В помощь автолюбителям имеется ещё электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Благодарим собак на всё
26 августа в мире отмечают День благодарности собаке (англ. Dog Appreciation Day).
С 2004 года этот праздник начали отмечать в США, затем - во всём мире. По замыслу авторов идеи в этот день человечество должно испытывать особую благодарность четвероногим, которые прошли с ним большой эволюционный путь, помогая в качестве охранников, охотников, пастухов, спасателей и т.д.
Время петь
В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится концерт «Август… время петь» (12+).
Фото vk.ru
Творческая встреча с ансамблем эстрадной песни «Мелодия» под управлением Валерия Микова.
Музыка под открытым небом
В 18:30 во дворе домов на улице П. Смородина, 7 и 9 состоится музыкальный вечер от «Клуба городского жителя» (0+).
Фото vk.ru/club_gitelya
В программе музыка, подвижные и настольные игры с соседями.
Юным айтишникам
В 15:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдет мастер-класс «Ожившие пиксели» (6+).
Урок по созданию GIF-анимации. Юные гении научатся превращать простые квадратики в целый подводный мир, научатся с помощью современных технологий рисовать глубины океана, переливы воды, ярких рыбок, загадочных медуз и шустрых креветок. Вместе с преподавателем они оживят рисунок: соберут кадры в простую анимацию. А вы умели такое в 4-5 лет?
Фото vk.ru/childbook_lipetsk
Учи английский
В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) продолжит работу еженедельный «Английский клуб» с преподавателем Юлией Кузнецовой (12+).
Часовое занятие для подростков на любой стадии освоения языка. Участие бесплатное.
Фестиваль мультиков
В 19:01 в большом шатре на Зелёном острове начнётся «МикроМультФест» (6+).
Дизайнер и любитель мультфильмов Андрей Сергеев расскажет и покажет четыре анимационных произведения от четырех режиссёров из разных стран. В программе:
«Удивительная история Мароны». Франция, Бельгия, 2019. Режиссер: Анка Дамиан (6+)
«Мальчик и мир». Бразилия, 2013. Режиссер: Але Абреу (6+)
«Сын белой лошади». Венгрия, 1981. Режиссер: Марцель Янкович (6+)
«Дикая планета». Франция, Чехословакия, 1973. Режиссер: Рене Лалу (6+)
Кадр из мультфильма "Удивительная история Мароны"
Участвовать можно за любое добровольное пожертвование.
Побежали!
В 19:00 клуб «Беги и улыбайся» проведёт очередную «Высокую среду» (12+).
Здесь и вверху фото vk.ru/runsmile48
Сбор всех желающих на проспекте Победы, 93а, а затем бег 10 км по пересечённой местности. Очень актуально в наши дни.
Без эмоций
18% липчан нервничают перед собеседованием с работодателем, подсчитали в SuperJob. Высоким свой уровень стресса назвали 10% опрошенных, очень высоким – 8%.
Среди методов, которые помогают соискателям успокоиться, на первом месте оказались самовнушение и позитивный настрой, его назвал 21%. Только после этого идёт хорошая подготовка к собеседованию – 11%. Липчане называли также правильное дыхание – 11%, выстраивание в уме возможного диалога – 4%. Принимают успокоительные таблетки 2%.
Дорогие липчане! Даже в очередях за бензином можно провести время с пользой, занимаясь, например самообразованием – читать книги или учить иностранные языки. А во время пауз в работе в течение дня не обойтись без новостей GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7, поэтому вы круглые сутки можете узнавать важные и полезные новости. До встречи на электронных страницах Липецка!
8
5
5
3
2
Комментарии (8)