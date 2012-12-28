Аварийные комиссары на платных дорогах приезжали на помощь более 32 тысяч раз!

С января по июль 2025 года количество обращений от пользователей в Липецкой, Воронежской, Тульской и Ростовской областях увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Свыше 22 тысяч раз аварийные комиссары оказали помощь водителям на М-4 «Дон».Оператор платных автомобильных дорог компания «ОССП» (входит в группу компаний «Нацпроектстрой») подвел итоги работы своей службы аварийных комиссаров за первое полугодие 2025 года. В Воронежской, Тульской, Липецкой и Ростовской областях специалисты оказали помощь 22 051 водителю. Всего в период с 1 января по 30 июня 2025 года аварийные комиссары приезжали на помощь к водителям на платных дорогах 32 291 раз.Основная часть обращений (почти 58%) была связана с поломками транспортных средств. Еще по 10% от общего числа вызовов составили остановка транспорта и нехватка топлива. При этом в компании отметили, что количество обращений за этот период выросло на 34% по сравнению с январем-июнем 2024 года.«Возросшее количество обращений к аварийным комиссарам на дороге М-4 объясняется увеличением дорожного трафика в южных направлениях, особенно в период отпусков и каникул. И естественно, что самой частой причиной остаётся поломка транспорта – маршрут долгий, а летом добавляются жаркие температурные показатели», - рассказал генеральный директор «ОССП» Олег Трофимов.Отдельно в «ОССП» отметили опасность остановки на обочине. По внутренней статистике компании, в течение 20 минут в неподвижный автомобиль сзади может въехать другой участник движения. Однако часто водители останавливаются там, не зная о специальных площадках отдыха. Для повышения безопасности к месту остановки выезжает аварийный комиссар. Он не только помогает водителю решить проблему, но и ограждает место происшествие своим фургоном, конусами и знаками, а также выводит предупреждающее сообщение на бегущую строку своего фургона.Для экстренного вызова аварийных комиссаров на скоростных участках автодорог работает единый короткий номер *2323. Звонок и вызов специалистов службы на всех дорогах бесплатный.