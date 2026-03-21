МЧС предупреждает липчан о густом тумане: видимость на дорогах — ниже 500 метров

В ближайшие часы на территории Липецкой области ожидается ухудшение погодных условий.

В ближайшие 1–3 часа, а также в течение ночи и дня 22 марта на территории области прогнозируется туман с видимостью менее 500 метров. В связи с ухудшением погодных условий спасательное ведомство обращается к жителям с рекомендациями по безопасности.МЧС России призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными: пешеходам рекомендуется носить на одежде светоотражающие элементы и переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и проявлять особую осторожность при движении вблизи школ и детских садов.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам «101» или «112».