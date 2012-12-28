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сегодня, 16:29

Главу округа Вологодской области отправили в отставку за слова ее дочери об СВО

Об увольнении чиновницы сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Телеграм-канале.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

«Ю.П. Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области», — написал он.

Филимонов отметил, что решение принял после «прагматичного и объективного анализа ситуации».

«Практика многочисленных ротаций заместителей губернатора и других членов областного правительства — тому подтверждение. Любимчиков нет и никогда не будет», — подчеркнул глава региона. По его мнению, Шевцова сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой.

Филимонов добавил, что на должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет назначен участник СВО.

«Такой вариант сейчас прорабатываю, подходящие кандидатуры в Вологодской области есть, в том числе из ветеранов боевых действий, прошедших региональный аналог программы «Время героев» — «Герои Русского Севера», — отметил он.

Ранее в соцсетях 19-летняя дочь Шевцовой опубликовала видео, в котором сообщает недоброжелателям, что ее мама — мэр, и угрожает отправкой на СВО. После того как видео привлекло внимание, Шевцова опубликовала извинения, пояснив, что провела серьезный разговор с дочерью, — передает ТАСС.
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