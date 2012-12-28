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В России
67
59 минут назад

Депутаты требуют проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Депутат Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить легальность выдачи квартир за счет государства.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства, — передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

«Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации», — говорится в документе.

Миронов отметил, что в последнее время участились случаи незаконного получения «новыми гражданами Российской Федерации» субсидий на жилье и жилищных сертификатов. По его словам, это не единичные случаи, «такая практика распространилась по всей стране».

«Наблюдается тревожная тенденции с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия», — подчеркнул депутат.

По его словам, механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, списки получателей закрыты от общественности.

«Более того, данная сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая», — отметил депутат.
мигранты
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