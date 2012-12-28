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В России
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59 минут назад
Депутаты требуют проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства
Депутат Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить легальность выдачи квартир за счет государства.
«Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации», — говорится в документе.
Миронов отметил, что в последнее время участились случаи незаконного получения «новыми гражданами Российской Федерации» субсидий на жилье и жилищных сертификатов. По его словам, это не единичные случаи, «такая практика распространилась по всей стране».
«Наблюдается тревожная тенденции с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия», — подчеркнул депутат.
По его словам, механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, списки получателей закрыты от общественности.
«Более того, данная сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая», — отметил депутат.
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