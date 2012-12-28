У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
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сегодня, 14:29
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В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Глава семьи смог вывести из охваченного пламенем жилища 10 человек.
По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, хозяин дома заметил возгорание своего автомобиля, который был припаркован рядом с жилищем. Пока он пытался потушить машину, огонь перекинулся на дом:
— Мужчина вывел из дома тещу, жену и восьмерых детей. Пострадавших нет. Дом уничтожен огнем полностью. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках проверки.
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