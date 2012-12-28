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Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
Читать все
Происшествия
1342
сегодня, 14:29
6

В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья

Глава семьи смог вывести из охваченного пламенем жилища 10 человек.

Как уже писал GOROD48, сегодня ночью в пожаре на улице Ануфриева в поселке Матырский сгорели дом и «Фольксваген Каравелла».

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, хозяин дома заметил возгорание своего автомобиля, который был припаркован рядом с жилищем. Пока он пытался потушить машину, огонь перекинулся на дом:

— Мужчина вывел из дома тещу, жену и восьмерых детей. Пострадавших нет. Дом уничтожен огнем полностью. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках проверки.
пожар
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Катерина
6 минут назад
Очень, очень сочувствую. Очень надеюсь, что руководство города и области поможет этой семье. Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации. Слава Богу, что все остались живы и здоровы.
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липчанин
17 минут назад
Сгорел дачный дом в снт Монтажник у нормальной русской семьи , наверное проводка плохая , алюминиевая , не выдержала нагрузки, а на ул Ануфриева стоят добротные коттеджи , там у них все путем , центральный водопровод есть , канализация центральная , короче все удобства ,как в квартире живешь
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Ну
27 минут назад
"Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках проверки"... Раз не верят озвученной хозяином причине пожара, наверное думают что он сам свой дом поджëг, чтоб власти выделили им новое жильë? Глупо в таком подозревать многодетного. Это когда массовые пожары были, то ходили слухи, якобы народ сам поджигал свои хижины, чтоб получить от государства переселение в новые дома. Тут явно не тот случай.
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Игорь
41 минуту назад
За спасение достоин награды!
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МЕНДЕЛЬ ДАВИД
56 минут назад
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА НЕМЕДЛЕННО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОМА
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Швондер
47 минут назад
А Каравеллу тебе не восстановить ?
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