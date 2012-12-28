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В России
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сегодня, 16:56
Минпросвещения ограничило максимум уроков для учителей в день
Учителя должны проводить в день не более 5–6 уроков.
«Сегодня мы [приказом министерства] нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — 5-6 уроков, не больше», — отметил он.
Кроме того, необходимы типовые регламенты работы школ.
«Сегодня мы рекомендациями министерства направили, типовые штатные расписания, но понятно, что это рекомендации. Поэтому я прошу и в сегодняшнем заседании закрепить необходимость проработки этого вопроса», — отметил министр, уточнив, что в этом вопросе нужны изменения в закон.
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