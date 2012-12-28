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В России
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сегодня, 11:34
В РФ вырастут цены на стройматериалы
С наступлением мая спрос на стройматериалы в России ожидаемо вырастет, что отразится на ценах. Эксперты рынка расходятся в оценках масштабов подорожания, но сходятся во мнении, что рост цен неизбежен.
В связи с сезонным спросом в майские праздники ожидается рост цен на строительные материалы, используемые в саду и огороде, а также на отделочные материалы наружного применения.
При этом президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков сообщил, что основные строительные материалы, ожидается, подорожают на 15–20%.
«Рост цен на бетон в пределах 15% обусловлен стоимостью энергоносителей. Традиционно на 12–16% ожидается удорожание металлопроката», — считает он.
Также он отметил влияние ужесточения экологических требований к производству на цены изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта.
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