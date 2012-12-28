В РФ вырастут цены на стройматериалы

С наступлением мая спрос на стройматериалы в России ожидаемо вырастет, что отразится на ценах. Эксперты рынка расходятся в оценках масштабов подорожания, но сходятся во мнении, что рост цен неизбежен.