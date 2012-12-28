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50 минут назад

В РФ могут увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу

Законопроект направлен в правительство на заключение, после получения которого будет внесен в Госдуму.

Депутаты Госдумы от разных фракций разработали законопроект, которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой может быть ограничен выезд за границу, с 30 до 90 тысяч рублей, — передает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 федерального закона «Об исполнительном производстве», согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что законопроект направлен на увеличение суммы задолженности, позволяющей вводить временные ограничения на выезд должника из России, не затрагивая сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда.

По словам авторов, в нынешней экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты данные суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными.

«Например, это может быть несколько штрафов за нарушения ПДД, таких как незначительное превышение скоростного режима или неправильная парковка. Таким образом, в список невыездных может быть включено огромное количество вполне добропорядочных граждан, по каким-либо причинам не живущих по месту прописки и не получивших своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении. В результате многие добросовестные плательщики оказываются в ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность вовремя не представляется возможным», — отмечается в пояснительной записке.

В ней подчеркивается, что действующие размеры задолженности были установлены в 2017 году. За прошедшие годы выросли размеры штрафов, тарифы на услуги ЖКХ.

По словам инициатора и одного из авторов законопроекта Ярослава Нилова (ЛДПР), законопроект направлен в правительство на заключение, после получения которого будет внесен в Госдуму.
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