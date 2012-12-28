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В России
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15 минут назад
В Минобороны хотят взыскать 13 млрд рублей с производителя радиоэлектроники
Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск на 13,005 млрд руб. к производителю радиоэлектронных подсистем.
«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО «Научно-производственное объединение «Импульс» на сумму 13 млрд 005 млн 256 рублей поступило», — говорится в документе.
Арбитражному суду Москвы предстоит решить вопрос о принятии искового заявления к производству.
ПАО «НПП «Импульс» развивается как научно-производственное предприятие, воплощающее современную концепцию высокотехнологичного предприятия, разрабатывающего радиоэлектронные подсистемы и приборы для заказчиков и внедряющего их в производство на своих компактных производственных мощностях с применением аутсорсинга по ряду специализированных технологических процессов и комплектующих.
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