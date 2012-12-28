Синоптик рассказал об июньской погоде в РФ из-за теплого воздуха из Турции

К середине недели теплый воздух со Средиземного моря и из Турции принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры — около 20 градусов, а в Москве и Подмосковье ожидается до 20-25 градусов.