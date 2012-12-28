Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице 50 лет НЛМК мужчина выпал из окна
Происшествия
Одиннадцатилетнюю девочку сбил «Фольксваген» на переходе через улицу Неделина
Происшествия
Нелепый замес на проспекте Победы: в массовое ДТП попали сразу семь машин
Происшествия
60-летний липчанин чуть не утонул в пятиметровой раскопке в день своего юбилея
Происшествия
Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Происшествия
Огромный лось застрял в заборе на улице Юношеской
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
По ДТП в Ельце, в котором погибла 21-летняя девушка, возбуждено уголовное дело
Происшествия
Падением 60-летнего липчанина в раскопку заинтересовался следственный комитет
Происшествия
Наезд «Фольксвагена» на девочку записал авторегистратор
Происшествия
Читать все
Не довезли до клиники: застрявшая в заборе лосиха скончалась в пути
Общество
К Дню Победы Липецк украсят 2 500 новых флагов
Общество
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем
Происшествия
Студент нашёл банковскую карту пенсионерки и потратил с неё почти пять тысяч рублей
Происшествия
20-летний парень отправил мошенникам больше 600 тысяч рублей
Происшествия
Часовню в Молодежном парке украшают мозаичными картинами
Общество
Таксист пытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 1000 рублей
Происшествия
17-летняя ельчанка оформила на мать кредит и едва не перевела 957 000 рублей мошенникам
Происшествия
Липчанин получил два года колонии за мошенничество
Происшествия
Из пруда в Куймани подняли скелетированный труп рыбака
Происшествия
Читать все
В России
3
33 минуты назад

Синоптик рассказал об июньской погоде в РФ из-за теплого воздуха из Турции

К середине недели теплый воздух со Средиземного моря и из Турции принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры — около 20 градусов, а в Москве и Подмосковье ожидается до 20-25 градусов.

Теплый воздух со Средиземного моря (из Турции) к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры, — рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально теплой, близкой к рекордным значениям.

«Будут ли рекорды побиты? Может быть, не исключаю этого, но я бы сказал, что температура будет близкая к рекордным значениям, а значит — экстремальное тепло», — сказал Вильфанд.

Во вторник температура будет как в самом конце апреля, а со среды наступит июньская погода — воздух прогреется до +20℃. В конце недели в московском регионе прогнозируется уже до +25℃, — сообщил синоптик.

По его словам, такая температура будет на 6-8℃ выше климатической нормы.

К потеплению приведут два фактора — солнечная энергия при малооблачном небе и перемещение теплых воздушных масс, — заявил Вильфанд.

При этом научный руководитель Гидрометцентра добавил, что на юге европейской части страны не стоит ожидать сильного тепла — туда начнут поступать северо-восточные и восточные ветры из Сибири.
погода
весна
рекорд
тепло
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить