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В России
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33 минуты назад
Синоптик рассказал об июньской погоде в РФ из-за теплого воздуха из Турции
К середине недели теплый воздух со Средиземного моря и из Турции принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры — около 20 градусов, а в Москве и Подмосковье ожидается до 20-25 градусов.
Он отметил, что температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально теплой, близкой к рекордным значениям.
«Будут ли рекорды побиты? Может быть, не исключаю этого, но я бы сказал, что температура будет близкая к рекордным значениям, а значит — экстремальное тепло», — сказал Вильфанд.
Во вторник температура будет как в самом конце апреля, а со среды наступит июньская погода — воздух прогреется до +20℃. В конце недели в московском регионе прогнозируется уже до +25℃, — сообщил синоптик.
По его словам, такая температура будет на 6-8℃ выше климатической нормы.
К потеплению приведут два фактора — солнечная энергия при малооблачном небе и перемещение теплых воздушных масс, — заявил Вильфанд.
При этом научный руководитель Гидрометцентра добавил, что на юге европейской части страны не стоит ожидать сильного тепла — туда начнут поступать северо-восточные и восточные ветры из Сибири.
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