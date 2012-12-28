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В России
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сегодня, 14:07
ВСУ восемь раз за сутки ударили по энергообъектам РФ
Были атакованы объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской и Курской областях, а также в ЛНР.
По данным ведомства, Киев продолжает атаковать российские энергообъекты, несмотря на российско-американские договоренности о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по таким объектам инфраструктуры.
«В Белгородской области 13 апреля в 01:08 мск в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети центр» — «Белгородэнерго», — заявили в ведомстве. Там уточнили, что без электричества оставались 735 потребителей в Грайворонском районе.
В Брянской области 13 апреля из-за обстрела ВСУ отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети центр» — «Брянскэнерго», из-за чего без электроснабжения оставались жители населенного пункта Севского района. Также в регионе в 14:55 мск БПЛА ВСУ была атакована электроподстанция 110 кВ «Суземка» филиала ПАО «Россети центр» — «Брянскэнерго», в результате чего порядка 2,8 тыс. человек остались без электричества в Суземском районе. При этом после обстрела украинской стороны в 17:29 мск без электроснабжения осталась часть потребителей Погарского района.
Обрыв провода в пролете опор произошел в Запорожской области 13 апреля в 16:30 мск, где в последствии отключилась высоковольтная линия ГУП «Таврия-энерго», оставив без электричества некоторых потребителей Каменки-Днепровской. При этом в Курской области 12 апреля из-за атаки украинского беспилотника не работала высоковольтная линия 110 кВ филиала ПАО «Россети центр» — «Курскэнерго».
Участок высоковольтной линии 110 кВ Железногорская - Дмитриев находится на ремонте из-за атаки беспилотника ВСУ на электроподстанцию 330 кВ Железногорская 13 апреля в 11:35 мск. При этом в ЛНР без света 12 апреля в 21:35 мск остались порядка 36,6 тыс. жителей в Троицком, Сватовском и Кременском районах в связи с атакой на электроподстанцию 110 кВ «Троицкая».
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