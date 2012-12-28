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1225
сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: вечер современного танца, большинство липчан не против, чтобы их дети работали с 14-ти лет

Всё самое главное и интересное про наступившую среду.

Снег не отступает

Вроде бы уже встретили весну и готовились к лету, а тут – бац! – «зима недаром злится». Сегодня в Липецке опять прохладно – 3-5 градусов тепла. Но самое главное, снег, пусть и слабый, продолжит портить весеннее настроение.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

ул. 8 Марта, 36;
ул. Водопьянова, 21б стр. 1, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 29, 29а, 31, 33;
ул. Ленина, 29, 31, 41, 43;
ул. Петра Смородина, 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26;
ул. Российская, 19, 20;
ул. Стаханова, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 27, 29а, 29б, 31а;
пр-т 60 лет СССР, 24, 28, 34.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 70 лет Октября, Абрикосовой. Ануфриева, Басинского, Бахаева, Надежды, Папанина, Полунина, Российской, Саратовской, Славянской, Сливовой, Солнечной, в переулках Добром, Каштановом, Тополином.

Отключение света

С 9:00 до 12:00 проживут без электричества:
ул. Геологическая, 1, 2;
ул. Металлистов, 1, 3, 4, 5.

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С 9:00 до 17:00 погаснут лампочки:
ул. 9-го Мая, 16, 18;
село Ссёлки;
СНТ «Металлург 6».

Пробки

Заторы в городе начинаются с раннего утра, а потом не угадаешь – где и в каком месте можно угодить в ловушку на дороге. Выручат только «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые оперативно реагируют на дорожную обстановку на улицах.


Современные танцы

Главное культурное событие среды пройдёт в Городском Дому культуры (ул. Коммунистическая, 20). В 18:00 здесь состоится отчётный концерт двух популярных в Липецке танцевальных коллективов (6+).

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Своё мастерство представят образцовый ансамбль бального танца «Арт-Данс» под руководством Татьяны Сафоновой и народный коллектив ансамбля эстрадного танца «A-Step Studio», которым руководит Марина Андросова.

Спектакль про любовь

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 приглашает на премьеру спектакля «Всё начинается с любви» (12+).

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Постановка режиссёра Марии Колычевой состоит из песен 1960-70-х гг, посвященных самому прекрасному чувству на свете.

«Великопостный концерт»

Мероприятие с таким названием начнется в 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). В Великопостном концерте (12+) принимают участие липецкие духовой оркестр и камерный хор.

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Прозвучит музыка И.С. Баха, К. Сен-Санса, Г. Ф. Генделя, А. Брукнера, русская духовная музыка.

С 18:00 от фонтана НЛМК будет осуществляться бесплатная доставка зрителей на автобусе.

Юные таланты и их учителя

Музыка сегодня будет звучать в… Центре молодежного чтения (ул. Неделина, 31а).

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Фото vk.com/club172816001

В 17:00 здесь состоится с учащимися и преподавателями отделения народных инструментов Детской музыкальной школы № 10 (6+).

«Словом можно спасти…»

Не скучно будет и в Художественном музее (ул. Ленина, 7а). В 16:00 здесь состоится турнир сезона Лиги чтецов (12+).

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Участники будут соревноваться в творческой импровизации.

Космические дни

Несколько мероприятий будут посвящены на неделе приближающемуся Дню космонавтики.

В 12:00 в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) состоится интеллектуальный квиз «Дорога в космос» (6+).

В 13:00 в Центральной детской библиотеке имени М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) юным читателям расскажут много интересного на мероприятии «Покорители космоса» (6+).

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А в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) – интеллектуальный конкурс «Королёв» (12+).

Казино нашего времени

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пришлашает на очередной вечер настольных игр (16+).

В 19:01 «Игротека» распахнёт двери – от классической «Мафии» до современных новинок, играть в которые прямо на ходу научит специальный Мастер.

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Вход – донат.

Рабочий и уборщица с 14 лет

52% липчан в опросе SuperJob поддержали идею привлекать к работе во время каникул подростков 14 17 лет. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

Раньше труд школьников можно было использовать в творческих профессиях, сейчас хотят разрешить его повсеместно, даже не предприятиях. Читаешь биографии людей, выросших в период Второй мировой: «ситуация была тяжёлая, поэтому он с 15-ти лет работал на заводе…». Поколение С-стабильности может пойти к станку с 14-ти.

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Против инициативы 24% опрошенных: «Это большая нагрузка для неокрепшего организма». «Будут стараться заработать больше и летом не отдохнут, что отразится на учёбе».

Сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки.В советской школе учили, что детский труд в современном мире используют только в неразвитых странах. Но наша же о-го-го как развита, верно?

Дорогие липчане! Говорят, что когда пришла среда, то неделя прошла. А мы не согласны! Ведь столько ещё произойдёт событий на неделе, столько раз нас повергнут в шок или заставят радоваться! И за всем этим нужно следить – удобнее всего на GOROD48. Мы работаем 24/7, наша специальность – новости. Почаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (18)

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Я
9 минут назад
Ошибка опять у вас в заголовке. Надо писать - Большинство маргиналов не против, чтобы дети содержали себя сами.
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Там научат
18 минут назад
Родину защищать ещё долго!
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65+
32 минуты назад
Я работал в колхозе с 12 лет на каникулах а с матерью на свекле с 10 по 12 га пропалывали !
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Лиза
сегодня, 09:40
Лучше пусть подростки подрабатывают, чем носятся по улицам и от нечего делать избивают прохожих.
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Норм
сегодня, 09:37
Работать с 14 до70 лет(если доживешь)
Ответить
Работа не волк
сегодня, 08:58
Главное,чтобы Трудовую книжку заполнили правильно,и не повысили пенсионный возраст до 75.
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Спасибо
сегодня, 08:54
Тов.Сталину,за наше счастливое детство!
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Липчанка
сегодня, 08:43
Не забирайте у детей детство... Успеют они ещё наработаться до пенсионного возраста. И так "света белого не видят" - школа, репетиторы
Ответить
педагог
21 минуту назад
Дети должны трудиться всегда, с самого раннего детства: сначала убирать свои игрушки, школьники младшие должны помогать по дому: мыть посуду, пылесосить, постирать свои носочки, накрыть стол помочь для семьи, а с 14 лет должны учиться зарабатывать на свои "хотелки" дворниками, посудомойками, официантами, курьерами и т.п. А то жиром заплыла молодежь, так как кроме погулять , поесть и * ни на что не способны. Пусть работают.
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Да несмеши
сегодня, 09:14
Всё обуты, одеты, раскормлены, набалаваны, с телефонами. Это не мы росли на одной картошке! Да не репетируй отбери телефон, мож поумнеет.
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Гретель
сегодня, 07:35
Вообще, я считаю, как ребёнок научился ходить, пусть идёт на работу.
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Начальник ботофермы
33 минуты назад
Хорошо работаешь, молодец. Не забывай писать про миллиардные сталинские репрессии
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Согласен
сегодня, 08:54
Во всех цивилизованных странах давно уже так
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Патриот
сегодня, 07:15
Какие-то эти танцы не скрепные
Ответить
Зато
сегодня, 08:47
Как в Албании
Ответить
Зато
сегодня, 08:33
Как в Албании
Ответить
Начальник ботофермы
сегодня, 09:31
Как в Албании Надо ещё больше комментариев. Отстаешь от плана
Ответить
Либерал
сегодня, 08:15
Настольные игры вообще пережиток совка.
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