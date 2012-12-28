Сегодня в Липецке: вечер современного танца, большинство липчан не против, чтобы их дети работали с 14-ти лет

Всё самое главное и интересное про наступившую среду.

Вроде бы уже встретили весну и готовились к лету, а тут – бац! – «зима недаром злится». Сегодня в Липецке опять прохладно – 3-5 градусов тепла. Но самое главное, снег, пусть и слабый, продолжит портить весеннее настроение.











пр-т 60 лет СССР, 24, 28, 34.









ул. Металлистов, 1, 3, 4, 5.









Главное культурное событие среды пройдёт в Городском Дому культуры (ул. Коммунистическая, 20). В 18:00 здесь состоится отчётный концерт двух популярных в Липецке танцевальных коллективов (6+).









Спектакль про любовь





Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 приглашает на премьеру спектакля «Всё начинается с любви» (12+).













Постановка режиссёра Марии Колычевой состоит из песен 1960-70-х гг, посвященных самому прекрасному чувству на свете.

Мероприятие с таким названием начнется в 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). В Великопостном концерте (12+) принимают участие липецкие духовой оркестр и камерный хор.









Музыка сегодня будет звучать в… Центре молодежного чтения (ул. Неделина, 31а).









Фото vk.com/club172816001





«Словом можно спасти…»

Не скучно будет и в Художественном музее (ул. Ленина, 7а). В 16:00 здесь состоится турнир сезона Лиги чтецов (12+).









В 12:00 в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) состоится интеллектуальный квиз «Дорога в космос» (6+).





В 13:00 в Центральной детской библиотеке имени М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) юным читателям расскажут много интересного на мероприятии «Покорители космоса» (6+).













В 19:01 «Игротека» распахнёт двери – от классической «Мафии» до современных новинок, играть в которые прямо на ходу научит специальный Мастер.











Раньше труд школьников можно было использовать в творческих профессиях, сейчас хотят разрешить его повсеместно, даже не предприятиях. Читаешь биографии людей, выросших в период Второй мировой: «ситуация была тяжёлая, поэтому он с 15-ти лет работал на заводе…». Поколение С-стабильности может пойти к станку с 14-ти.













С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:ул. 8 Марта, 36;ул. Водопьянова, 21б стр. 1, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 29, 29а, 31, 33;ул. Ленина, 29, 31, 41, 43;ул. Петра Смородина, 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26;ул. Российская, 19, 20;ул. Стаханова, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 27, 29а, 29б, 31а;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 70 лет Октября, Абрикосовой. Ануфриева, Басинского, Бахаева, Надежды, Папанина, Полунина, Российской, Саратовской, Славянской, Сливовой, Солнечной, в переулках Добром, Каштановом, Тополином.С 9:00 до 12:00 проживут без электричества:ул. Геологическая, 1, 2;С 9:00 до 17:00 погаснут лампочки:ул. 9-го Мая, 16, 18;село Ссёлки;СНТ «Металлург 6».Заторы в городе начинаются с раннего утра, а потом не угадаешь – где и в каком месте можно угодить в ловушку на дороге. Выручат только «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые оперативно реагируют на дорожную обстановку на улицах.Своё мастерство представят образцовый ансамбль бального танца «Арт-Данс» под руководством Татьяны Сафоновой и народный коллектив ансамбля эстрадного танца «A-Step Studio», которым руководит Марина Андросова.Прозвучит музыка И.С. Баха, К. Сен-Санса, Г. Ф. Генделя, А. Брукнера, русская духовная музыка.С 18:00 от фонтана НЛМК будет осуществляться бесплатная доставка зрителей на автобусе.В 17:00 здесь состоится с учащимися и преподавателями отделения народных инструментов Детской музыкальной школы № 10Участники будут соревноваться в творческой импровизации.Несколько мероприятий будут посвящены на неделе приближающемуся Дню космонавтики.А в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) – интеллектуальный конкурс «Королёв»Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пришлашает на очередной вечер настольных игрВход – донат.52% липчан в опросе SuperJob поддержали идею привлекать к работе во время каникул подростков 14 17 лет. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.Против инициативы 24% опрошенных: «Это большая нагрузка для неокрепшего организма». «Будут стараться заработать больше и летом не отдохнут, что отразится на учёбе».Сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки.В советской школе учили, что детский труд в современном мире используют только в неразвитых странах. Но наша же о-го-го как развита, верно?