Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Общество
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сегодня, 10:17
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В Задонск привезли корабельный якорь
Якорь станет главным элементом памятника всем морякам.
По данным задонского краеведа и журналиста Юрия Бухарова, в начале XX века от Задонска до пристани Патриаршая, ныне село Донское, курсировал пароход «Лида».
Также Задонск имел свою именную маленькую флотилию. Реки России бороздили два теплохода «Задонск», а моря и океаны — балкер «Задонск».
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