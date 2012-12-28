Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе

Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» было завершено двумя комиссиями Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота.