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В России
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48 минут назад

Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе

Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» было завершено двумя комиссиями Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота.

Основными причинами крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе стали невыполнение сезонных ограничений по плаванию и неукомплектованность кадрами, — заявил министр транспорта Роман Старовойт.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России», — отметил Старовойт. Материалы расследования министр пообещал передать в Следственный комитет.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценила нанесенный ущерб почти в 85 млрд руб. По данным ведомства, в течение одного месяца судовладельцы ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» должны возместить 49,4 млрд руб. и 35,5 млрд рублей.

«По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», — заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма 15 декабря. На их борту находилось более 9 тыс. т мазута. Произошел разлив значительной части топлива, его вынесло на побережье Крыма и Краснодарского края. Для устранения последствий аварии был введен режим ЧС. Неоднократно были зафиксированы повторные выбросы мазута. Президент России Владимир Путин называл произошедшее «экологической бедой», а усилия по ликвидации загрязнения недостаточными, — передает РБК.
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