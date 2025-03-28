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сегодня, 14:33
Разрушение новой челябинской дороги объяснили паводком
Новую дорогу Миасское-Сычево в Красноармейском районе Челябинской области, построенную за 120 миллионов рублей в прошлом году, разрушил паводок.
Речь идет о трассе между Миасским и Сычево.
«18–20 марта было зафиксировано четыре перелива паводковых вод через дорожное полотно. Сейчас переливы закончились, проезд для транспортных средств обеспечен, установлены дорожные знаки, предупреждающие о дефектах дороги и необходимости внимательного вождения», — объяснили в Миндортрансе и подчеркнули, что за 14 дней восстановительные работы должны закончиться: подрядчик проведет отсыпку кюветов и обочин, а также устранит трещины.
Именно из-за паводка обрушились обочины, а асфальт покрылся трещинами. Подрядчик должен все восстановить в ближайшие две недели, — добавили в челябинском миндортрансе.
Уточняется, что эту трассу ремонтировали в прошлом году. По данным с сайта госзакупок, победителем стало ООО ДСК «Южный Урал», которое предложило за работы 120 миллионов рублей вместо 192 миллионов, обозначенных на старте торгов.
Подчеркивается, что это не первый случай размытия трассы в Красноармейском районе за последнее время. Летом там разрушилась дорога Дубровка — Лазурный, идущая до границы Сосновского района. Из-за осадков поднялся пруд, вдоль которого идет эта трасса.
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