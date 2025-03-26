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В России
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7 минут назад
В РФ с 2026 года начнёт действовать двухэтапная индексация страховых пенсий
С начала следующего года в Российской Федерации перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий.
О предстоящем переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий напомнил председатель правительства России Михаил Мишустин, — пишут «Известия».
«С 2026 года, как по закону положено, перейдём на двухэтапную индексацию страховых пенсий», — заявил он, выступая в Государственной думе.
Кроме того, Мишустин сообщил, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России более чем на 14,5%.
Он напомнил, что с 1 января 2025 года власти по поручению президента РФ Владимира Путина вновь начали индексировать страховые пенсии работающим пенсионерам, которых в России 7,5 млн человек.
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