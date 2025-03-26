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В России
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7 минут назад

В РФ с 2026 года начнёт действовать двухэтапная индексация страховых пенсий

С начала следующего года в Российской Федерации перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий.

Страховые пенсии в России с 2026 года будут индексироваться в два этапа: с 1 февраля — по инфляции предыдущего года, с 1 апреля — с учётом роста доходов Социального фонда.

О предстоящем переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий напомнил председатель правительства России Михаил Мишустин, — пишут «Известия».

«С 2026 года, как по закону положено, перейдём на двухэтапную индексацию страховых пенсий», — заявил он, выступая в Государственной думе.

Кроме того, Мишустин сообщил, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России более чем на 14,5%.

Он напомнил, что с 1 января 2025 года власти по поручению президента РФ Владимира Путина вновь начали индексировать страховые пенсии работающим пенсионерам, которых в России 7,5 млн человек.
нсии
индексация
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