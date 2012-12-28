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В России
25
сегодня, 12:05

Госдума отметила неисполнение поручений президента РФ о бездомных животных

Государственная дума отмечает неисполнение правительством поручений президента России Владимира Путина в вопросе обращения с бездомными животными.

Госдума обратила внимание на неисполнение поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам бездомных животных, — говорится в проекте обращения нижней палаты парламента. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

«Государственная дума Федерального собрания России отмечает неисполнение правительством России поручений президента России по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — отмечается в нем.

Первый вице-спикер палаты Александр Жуков заявил, что этот вопрос рассмотрят на пленарном заседании в ближайшее время, — передает РИА Новости.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутатам нужно понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также решения, предлагаемые профильными министерствами.

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