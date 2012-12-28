Трамвай как аттракцион: работы по концессии не велись с ноября, но план модернизации-2024 перевыполнен на 22%!
Сегодня в Липецке: выпускников хотят отправлять на отработки, хороший парень – это теперь профессия?
«Получите ключи от контейнерной площадки»: мошенники звонят горожанам от имени «ЭкоПром-Липецк»
Опрокинувшийся павильон не был прикреплен к площадке: в Краснинском районе теперь проверят все остановки
В России
25
сегодня, 12:05
Госдума отметила неисполнение поручений президента РФ о бездомных животных
Государственная дума отмечает неисполнение правительством поручений президента России Владимира Путина в вопросе обращения с бездомными животными.
«Государственная дума Федерального собрания России отмечает неисполнение правительством России поручений президента России по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — отмечается в нем.
Первый вице-спикер палаты Александр Жуков заявил, что этот вопрос рассмотрят на пленарном заседании в ближайшее время, — передает РИА Новости.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутатам нужно понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также решения, предлагаемые профильными министерствами.
0
0
0
0
0
Комментарии