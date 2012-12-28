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Спорт
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вчера, 15:07
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При жеребьёвке «Металлургу» выпал номер Месси и Марадоны
Липецкие футболисты начнут сезон 29 марта в Белгороде, а дома 5 апреля примут «Зенит».
В столичном Доме футбола прошла жеребьёвка календаря в подгруппе №3 второй лиги, в которой вместе с «Металлургом» набралось 16 команд. С легкой руки директора по проведению соревнования бывшего футболиста ЦСКА Василия Иванова и его заместителя Петра Петухова липецкий клуб получил при жеребьёвке «номер Месси, Пеле и Марадоны» - 10-й.
В итоге в первых 4-х турах наша команда трижды сыграет на выезде. Первый матч – 29 марта в гостях у белгородского «Салюта», при этом пресс-атташе соперников Григорий Куликов подтвердил GOROD48, что команда собирается принимать соперников в Старом Осколе.
Первый домашний матч ждёт «липецкую торсиду» 5 апреля – с «Зенитом» из Пензы.
Первый круг завершится 5 июля, после чего в турнире наступит трёхнедельный перерыв. Со 2 августа начнётся вторая половина турнира.
По итогам чемпионата-2025 лишь одна команда выйдет в подгруппу «Серебро». Главными фаворитами пока считаются «Металлург» и брянское «Динамо».
Календарь игр. Первый круг
1-й тур 29 марта, суббота «Салют» (Белгород) - «Металлург»
2-й тур 5 апреля, суббота «Металлург» - «Зенит» (Пенза)
3-й тур 12 апреля, суббота «Ротор-2» (Волгоград) - «Металлург»
4-й тур 19 апреля, суббота «Строгино» (Москва) - «Металлург»
5-й тур 26 апреля, суббота «Металлург» - «Динамо» (Санкт-Петербург)
6-й тур 3 мая, суббота «Арсенал-2» - «Металлург»
7-й тур 10 мая, суббота «Металлург» - «Динамо» (Брянск)
8-й тур 17 мая, суббота «Квант» (Обнинск) - «Металлург»
9-й тур 24 мая, суббота «Металлург» - ФК «Орёл»
10-й тур 31 мая, суббота «Химки-М» - «Металлург»
11-й тур 7 июня, суббота «Металлург» - «Рязань»
12-й тур 14 июня, суббота «Родина-М» - «Металлург»
13-й тур 21 июня, суббота «Металлург» - «Спартак» (Тамбов)
14-й тур 28 июня, суббота «СКА-Хабаровск-2» - «Металлург»
15-й тур 5 июля, суббота «Металлург» - «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).
Фото - стоп-кадр закрытой трансляции жеребьёвки календаря в группе №3
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