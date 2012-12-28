При жеребьёвке «Металлургу» выпал номер Месси и Марадоны

Липецкие футболисты начнут сезон 29 марта в Белгороде, а дома 5 апреля примут «Зенит».

15-й тур 5 июля, суббота «Металлург» - «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).







Фото - стоп-кадр закрытой трансляции жеребьёвки календаря в группе №3

Сегодня липецкие болельщики и футболисты узнали «расписание своей жизни» на ближайшие месяцы.В столичном Доме футбола прошла жеребьёвка календаря в подгруппе №3 второй лиги, в которой вместе с «Металлургом» набралось 16 команд. С легкой руки директора по проведению соревнования бывшего футболиста ЦСКА Василия Иванова и его заместителя Петра Петухова липецкий клуб получил при жеребьёвке «номер Месси, Пеле и Марадоны» - 10-й.В итоге в первых 4-х турах наша команда трижды сыграет на выезде. Первый матч – 29 марта в гостях у белгородского «Салюта», при этом пресс-атташе соперников Григорий Куликов подтвердил GOROD48, что команда собирается принимать соперников в Старом Осколе.Первый домашний матч ждёт «липецкую торсиду» 5 апреля – с «Зенитом» из Пензы.Первый круг завершится 5 июля, после чего в турнире наступит трёхнедельный перерыв. Со 2 августа начнётся вторая половина турнира.По итогам чемпионата-2025 лишь одна команда выйдет в подгруппу «Серебро». Главными фаворитами пока считаются «Металлург» и брянское «Динамо».29 марта,«Салют» (Белгород) - «Металлург»5 апреля,«Металлург» - «Зенит» (Пенза)12 апреля,«Ротор-2» (Волгоград) - «Металлург»19 апреля,«Строгино» (Москва) - «Металлург»26 апреля,«Металлург» - «Динамо» (Санкт-Петербург)3 мая,«Арсенал-2» - «Металлург»10 мая,«Металлург» - «Динамо» (Брянск)17 мая,«Квант» (Обнинск) - «Металлург»24 мая,«Металлург» - ФК «Орёл»31 мая,«Химки-М» - «Металлург»7 июня,«Металлург» - «Рязань»14 июня,«Родина-М» - «Металлург»21 июня,«Металлург» - «Спартак» (Тамбов)28 июня,«СКА-Хабаровск-2» - «Металлург»