Погода в Липецке
427
сегодня, 17:00
1

Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день

Уже со вторника температура начнет возвращаться к привычным показателям.

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться на юго-западной периферии обширного Сибирского антициклона, морозная погода сохранится. 28 января усилится влияние 

Атлантического циклона, морозы ослабнут, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя

Среднесуточные температуры составят: 26 января – 20-21 градусов мороза, что на 12-13 градусов ниже нормы, 27 января – 14 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы, 28 января – 7 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. 

Ветер восточный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -23 до -28, днем – от -12 до -17 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -26 до -28 градусов, днем – от -14 до -16 градусов.

День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градусов мороза.
Погода
0
0
0
3
0

Комментарии (1)

Сначала новые
Мороз
57 минут назад
Рано радуетесь. Я к вам ещé в мае приду
Ответить
