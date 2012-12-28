Более 169 млн рублей было направлено на льготы на уплату взноса на капремонт

Ветераны труда, участники ВОВ, труженики тыла, инвалиды, граждане, достигшие 70 и 80 лет, а также некоторые другие категории жителей располагают правом на льготу на уплату взноса на капитальный ремонт.

Для этого нужно предоставить необходимый пакет документов в ближайшее отделение центра «Мои документы».

Льгота носит компенсационный характер, то есть денежные выплаты будут ежемесячно перечисляться на счет гражданина в банке или через подразделения почтовой связи. Квитанции на капитальный ремонт по-прежнему будут приходить собственнику, и их необходимо оплачивать.

В 2024 году на компенсацию взносов на капитальный ремонт было направлено гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет – 32,2 млн руб., и льготным категориям граждан федерального и областного уровней – 136,9 млн руб. Всего оформили льготу на капремонт порядка 79 тыс.граждан.

Подробная информация о выплатах по ЖКУ на сайте Министерства социальной политики Липецкой области – https://usp.admlr.lipetsk.ru/iblock/socpodderjka/viplati_po_zhku/ .