56-летняя липчанка хотела устроиться на работу и лишилась 47 900 рублей

Мошенники всё чаще обманывают людей под предлогом трудоустройства или стажировки.

31 января в Липецке в полицию обратилась 56-летняя женщина, которой позвонили в мессенджере и предложили работу.— После этого «представитель банка» попросил у липчанки банковские реквизиты для оформления документов на трудоустройства. Женщина продиктовала конфиденциальные данные и лишилась 47 900 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Мошенники всё чаще обманывают людей под предлогом трудоустройства или стажировки. В департаменте информационной безопасности Банка России предупреждают: у откликнувшихся соискателей выманивают персональную и банковскую информацию с помощью анкетирования. Мошенники втираются в доверие, задавая вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных инструкциях. Однако в итоге они просят кандидата подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты.Варианты обмана могут быть и другие — сделать денежные переводы, которые якобы необходимы для подписания трудового договора, оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, иногда просят установить на телефон приложение, которое является вредоносным.