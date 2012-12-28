Медики скорой помощи дважды запускали сердце 60-летнему мужчине, пока доставили его в больницу
Происшествия
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сегодня, 12:23
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56-летняя липчанка хотела устроиться на работу и лишилась 47 900 рублей
Мошенники всё чаще обманывают людей под предлогом трудоустройства или стажировки.
— После этого «представитель банка» попросил у липчанки банковские реквизиты для оформления документов на трудоустройства. Женщина продиктовала конфиденциальные данные и лишилась 47 900 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Мошенники всё чаще обманывают людей под предлогом трудоустройства или стажировки. В департаменте информационной безопасности Банка России предупреждают: у откликнувшихся соискателей выманивают персональную и банковскую информацию с помощью анкетирования. Мошенники втираются в доверие, задавая вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных инструкциях. Однако в итоге они просят кандидата подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты.
Варианты обмана могут быть и другие — сделать денежные переводы, которые якобы необходимы для подписания трудового договора, оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, иногда просят установить на телефон приложение, которое является вредоносным.
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