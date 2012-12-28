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сегодня, 12:23
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56-летняя липчанка хотела устроиться на работу и лишилась 47 900 рублей

Мошенники всё чаще обманывают людей под предлогом трудоустройства или стажировки.

31 января в Липецке в полицию обратилась 56-летняя женщина, которой позвонили в мессенджере и предложили работу.

— После этого «представитель банка» попросил у липчанки банковские реквизиты для оформления документов на трудоустройства. Женщина продиктовала конфиденциальные данные и лишилась 47 900 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Мошенники всё чаще обманывают людей под предлогом трудоустройства или стажировки. В департаменте информационной безопасности Банка России предупреждают: у откликнувшихся соискателей выманивают персональную и банковскую информацию с помощью анкетирования. Мошенники втираются в доверие, задавая вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных инструкциях. Однако в итоге они просят кандидата подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты.

Варианты обмана могут быть и другие — сделать денежные переводы, которые якобы необходимы для подписания трудового договора, оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, иногда просят установить на телефон приложение, которое является вредоносным.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
народ
32 минуты назад
пользуйтесь стационарным телефоном, хватит играться в месенджерах!
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Тунеядец
сегодня, 12:31
Куда же она хотела устроиться? Лучше бы в дворники пошла , дешевле было бы
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