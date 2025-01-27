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В России
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18 минут назад
Губернатор Белгородской области предлагает запретить обучение в вузах совершившим преступление школьникам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с предложением ограничить доступ некоторых российских детей к государственным образовательным учреждениям.
Гладков уточнил, что его инициатива касается несовершеннолетних, которые критикуют действия российских властей в рамках специальной военной операции или высказываются против церкви. Он предложил ограничить доступ таких детей к вузам и техникумам на государственном уровне.
Как пример он привел высказывания в Сети, дискредитирующие армию РФ: если подросток захочет сделать это, он должен осознать, что жизнь его «изменится необратимо», и учиться в государственных вузах и техникумах он не сможет.
Вячеслав Гладков поделился мнением о том, что таким образом вырастет ответственность и самих детей, и семей, в которых они воспитываются.
Помимо этого, глава региона вынес на обсуждение и другую профилактическую меру: ограничить господдержку тем семьям, которые «не сумели воспитать ребенка».
Он также отметил, что, несмотря на усилия властей по поддержке каждого ребенка, ответственность за воспитание должна быть обоюдной. Гладков подчеркнул, что такое отношение к будущему детей должно формироваться через ограничение доступа к государственным ресурсам, сохраняя их возможность обучаться в частных заведениях.
Обсуждать эти инициативы и ситуацию с правонарушениями несовершеннолетних в целом чиновники будут вместе с представителями правоохранительных органов, директорами школ и активистами родительских комитетов, — пишет «Российская газета».
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