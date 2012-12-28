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В России
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сегодня, 14:49
В Госдуме предлагают освободить добровольцев — участников СВО от призыва
Авторы инициативы отметили, что случаи, когда добровольцев призывают по повестке на срочную службу, вызывают резонанс в обществе.
«Законопроектом предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года», — говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов документа, принятие законопроекта позволит «устранить правовой пробел и восстановить справедливость» в отношении лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции в качестве добровольцев, — передает ТАСС.
Как утверждают депутаты, сейчас от призыва на военную службу освобождаются, в том числе граждане, проходящие (прошедшие) военную службу в РФ.
«Применительно к участникам СВО под данную категорию подпадают военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ (войсках национальной гвардии РФ), призванные на военную службу по мобилизации», — отмечается в документе.
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