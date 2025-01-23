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Юрист сообщил, что с марта власти смогут изъять у россиян землю без прокуроров

Органы местного самоуправления городов и поселков получат право забирать у россиян земельные участки, которые признают неосвоенными.

Юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина рассказала, что если ваш земельный участок не огорожен забором, на нем нет построек и он захламлен, зарос бурьяном, местная администрация может его изъять, — пишет «Газета.Ru».

«Очень многие граждане понабрали землю в аренду или купили по дешевке, а содержать не в состоянии. Раньше такие участки также изымались и передавались в муниципальную собственность. Но этот процесс был сложным. Органу местного самоуправления нужно было сначала написать заявление в прокуратуру, которая должна была разыскать собственников. И в случае, если таковые не объявились, участок признавался бесхозным. Но тогда процесс затягивался на долгие годы», — отметила юрист.

Теперь, по ее словам, процесс изъятия упростится — в марте вступает в силу федеральный закон №307-ФЗ, который дает право органам местного самоуправления городов и поселков изымать у граждан земельные участки, признанные неосвоенными. По закону, администрация может сразу, минуя прокуратуру, подать иск в суд и изъять необихоженный земельный участок из оборота, а затем передать в пользование нуждающимся, многодетным семьям либо участникам СВО.

По словам Нигматуллиной, власти могут изъять участок, заросший сорняками высотой более 1 метра и на более чем 50% территории. Можно также лишиться земли, если на ней много мусора, в течение трех лет со дня приобретения на ней не было грядок, теплиц, строений или они находятся в разрушенном состоянии. Часто участки, которые не используются, принадлежат человеку, который, например, умер, а родственники еще не вступили в наследство. Или у собственника нет денег на строительство.

Юрист отметила, что участки, которые были не в собственности, а брались в аренду у муниципалитетов, также теперь будут под пристальным вниманием. Если в течение трех лет они не использовались или использовались не по назначению, их также могут изымать. Важную роль играет и целевое использование земли. По словам юриста, если земля предназначалась под индивидуальное жилищное строительство, где люди предполагали жить, на ней должен стоять дом. А если это дачный участок, должен быть огород, теплицы. Юрист уточнила, что, если у человека нет денег на постройку здания, но он следит за участком, косит траву, выращивает огурцы, вряд ли к нему будут претензии.

Прежде чем изъять участок, собственников должны предупредить о такой перспективе. Орган местного самоуправления может найти их контакты, адрес непосредственного проживания и направить оповещение. Но если, к примеру, собственник умер и на предупреждение никто не откликается, наследников искать не будут, а просто, выдержав установленную паузу в один год, в течение которого необходимо устранить нарушения, признают участок бесхозным и изымут. И замешкавшимся наследникам придется идти в суд, восстанавливать срок давности и доказывать, что у них не было возможности содержать участок в приличном состоянии. Шансов вернуть собственность очень мало, но они есть.
земля
участок
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Mikl
3 минуты назад
Это называется военный коммунизм. Такое было в России в начале прошлого века. Сначала землю отбирали, потом высылали в сибирь.
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