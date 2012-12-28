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В России
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сегодня, 13:09
На берегу Азовского моря на Кубани начались выбросы мазута
Мазут нашли на берегу Азовского моря в Славянском районе.
Ранее загрязненное после ЧП с танкерами побережье Черного моря Кубани разделили на 41 участок, там ведется уборка песка, загрязненного мазутом, его вывозят на специализированные предприятия для утилизации. Основные работы по уборке пляжей были завершены, но в регионе фиксируют повторные выбросы. Выбросов на побережье Азовского моря ранее не было.
«Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе. В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов - небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами. Территорию включили в постоянный мониторинг», — отмечается в сообщении.
По данным оперштаба, на побережье Азовского моря на Кубани убраны 6 км береговой полосы, где собрано 150 кг загрязненного грунта. Уточняется, что в итоге территорию мониторинга расширили - от с. Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе теперь общая протяженность составляет 265 км.
Фактов гибели рыбы и птиц в Славянском районе не фиксируют, — отметил глава района Роман Синяговский в Telegram-канале.
«При мониторинге береговой полосы в районе пос. Кучугуры и с. Ачуево обнаружены фракции песка и водорослей, покрытых мазутом. Размер фракций — 4 - 45 см. Павших морских птиц, рыб и животных не обнаружено», — говорится в его заявлении.
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