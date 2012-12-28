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В России
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сегодня, 15:18
Над Брянской областью за ночь сбили 12 ракет ATACMS и Storm Shadow
Также над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании.
Минобороны добавило, что ночью еще две ракеты Storm Shadow были сбиты над Черным морем.
По данным ведомства, все ракеты и БПЛА были сбиты ПВО.
Уточняется, что жертв и пострадавших нет.
О массированном комбинированном ракетном ударе по Брянской области вечером 13 января сообщил глава региона Александр Богомаз. Он также заявил, что пострадавших не было.
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