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В России
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сегодня, 15:18

Над Брянской областью за ночь сбили 12 ракет ATACMS и Storm Shadow

Также над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании.

В Минобороны России рассказали, что минувшей ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.

Минобороны добавило, что ночью еще две ракеты Storm Shadow были сбиты над Черным морем.

По данным ведомства, все ракеты и БПЛА были сбиты ПВО.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет.

О массированном комбинированном ракетном ударе по Брянской области вечером 13 января сообщил глава региона Александр Богомаз. Он также заявил, что пострадавших не было.
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