Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
В России
60
сегодня, 14:34
На месте ликвидации утечки нефтепродуктов есть угроза обрушения скальной породы
МЧС России продолжает ликвидировать разлив нефтепродуктов в Керченском проливе.
Помимо этого, спасатели завершили строительство подъездной технической дороги к танкеру, а также выровняли более полукилометра пути.
Вокруг кормовой части танкера создают искусственную гавань, отсыпано 50 м, уточнили в ведомстве. Определены семь основных участков для работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 км. Спасатели собрали и вывезли с берега 161 806 тонн загрязненного песка и грунта, в том числе на временную площадку — 123 454 тонны, на полигоны для сбора и утилизации — свыше 38 352 тонн.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии топливо разлилось, часть нефтепродуктов достигла побережья Крыма и Краснодарского края.
Работы по прокладке технической дороги к танкеру «Волгонефть 239», севшему на мель около мыса Панагия, начались 11 января в связи с утечкой мазута из судна. Доступ к небольшой бухте, где находится «Волгонефть 239», позволит собрать нефтепродукты и не допустить их распространения по акватории. После этого танкер уберут с берега, — передает РБК.
0
0
0
0
0
Комментарии