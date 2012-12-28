Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
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Сегодня в Липецке: Старый Новый Год, липчане просят разрешить брать на работу кошек и собак
Происшествия
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сегодня, 09:00
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Водитель не удержал «Ниссан» на дороге: вместе с пассажиркой он оказался в больнице
За сутки на дорогах региона пострадали три человека.
В Липецке на Воронежском шоссе столкнулись автомобили «Киа» под управлением 63-летнего мужчины, «Фольксваген» с 46-летним водителем и «Лада Гранта» c 48-летним мужчиной за рулем. Травмы получил 72-летний пассажир «Гранты», после оказания помощи он был отпущен.
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