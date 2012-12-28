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сегодня, 09:00
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Водитель не удержал «Ниссан» на дороге: вместе с пассажиркой он оказался в больнице

За сутки на дорогах региона пострадали три человека.

Вечером 13 января в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин – Троекурово 54-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В аварии получили травмы водитель и его 54-летняя пассажирка.

В Липецке на Воронежском шоссе столкнулись автомобили «Киа» под управлением 63-летнего мужчины, «Фольксваген» с 46-летним водителем и «Лада Гранта» c 48-летним мужчиной за рулем. Травмы получил 72-летний пассажир «Гранты», после оказания помощи он был отпущен.

авария
ДТП
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Комментарии (1)

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Внушаемый
56 минут назад
Не справился с управлением- значит не твое это ! Рейсовый автобус-твое все !
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