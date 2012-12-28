Мастер участка погиб из-за разрушения соединительного элемента шланга

В Липецкой области завершено расследование несчастного случая на производстве.

Государственная инспекция труда в Липецкой области завершила расследование гибели мастера участка ООО «ИНГМАР-XXI». Происшествие квалифицировано как несчастный случай на производстве.Трагедия произошла 13 ноября этого года. Мастер получил смертельную травму в результате разрушения соединительного элемента шланга гидроструйного агрегата высокого давления.«Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда. Материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения и принятия решения», — отметили в Государственнаой инспекции труда в Липецкой области