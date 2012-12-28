Происшествия
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25 минут назад
Мастер участка погиб из-за разрушения соединительного элемента шланга
В Липецкой области завершено расследование несчастного случая на производстве.
Трагедия произошла 13 ноября этого года. Мастер получил смертельную травму в результате разрушения соединительного элемента шланга гидроструйного агрегата высокого давления.
«Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда. Материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения и принятия решения», — отметили в Государственнаой инспекции труда в Липецкой области
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