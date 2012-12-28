Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавший без вести лебедянец найден мертвым
Происшествия
Напавшие на преподавателя ОБЖ задержаны: один из них отчим его студентки
Происшествия
Личность скончавшейся в микрорайоне ЛТЗ женщины установлена
Происшествия
Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
33-летняя врач отпущена из СИЗО под подписку о невыезде
Здоровье
Из квартиры дома на улице Шкатова валит дым
Происшествия
Начальника почтового отделения будут судить за присвоение денег из кассы
Происшествия
В Липецкой области ночью выпадет снег, а днем «похолодает» до +2
Погода в Липецке
В Липецке капитально отремонтируют самую старую школу города
Общество
Читать все
Родные 19-летней девушки просят помощи для ее реабилитации
Происшествия
В Липецке осветили последний темный участок дороги на Грязи
Общество
Пьяный водитель съехал в кювет: у него конфисковали автомобиль «Митсубиси»
Происшествия
На улице Папина выявили бешеную кошку
Здоровье
В Липецке появился «Орешник»
Общество
В Липецкой области арестовано 6,7 тысячи немаркированных товаров
Общество
28-летняя липчанка покусала двоих полицейских — её оштрафовали на 100 000 рублей
Происшествия
42-летний липчанин напал на тёщу с ножницами
Происшествия
Липецк полностью отказался от «Мечты»
Общество
Пострадавший в пожаре на улице Шкатова 56-летний мужчина умер в больнице
Происшествия
Читать все
Общество
183
29 минут назад
4

В Липецке осветили последний темный участок дороги на Грязи

На отрезке от улицы Зои Космодемьянской до виадука в Новой Жизни вчера зажглись 113 ярких светильников.

Вчера вечером зажегся свет на последнем участке дороги «Липецк-Грязи» — от улицы Зои Космодемьянской до виадука в Новой Жизни — до этого остававшимся неосвещенным.

Линию длиной в 3,5 км «Липецкгорсвет» построил по наказам избирателей депутату Сергею Сазонову. Плюсом к пяти миллионам рублей, полученным депутатом от правительства области, свои 6,6 миллиона добавила администрация Липецка. В итоге этих средств хватило на проект, пользу от которого получат не только жители избирательного округа.

— Программа выполнения наказов избирателей в этом году себя очень хорошо показала. Мы намерены не сбавлять темпов и в 2025 году. Хочу поблагодарить губернатора Игоря Артамонова за то, что с его подачи нам в следующем году, как и в этом, выделят по 5 миллионов рублей на округ, на реализацию программ точечного благоустройства на улицах, во дворах и в общественных пространствах города, — сказала, комментируя эту новость, спикер горсовета Евгения Фрай.

В этом году остались не исполненными всего два наказа из 161 принятого мэрией и городской администрацией: в округе Алексея Харина не замостили провал тротуара у дома №2 по улице Белана, а в округе Олега Косолапова не построили лестницу, которая должна была соединить улицу Ленина и улицу Салтыкова-Щедрина в районе педагогического университета. В первом случае «РВК-Липецк» не захотела отремонтировать водопровод на месте провала тротуара, который принадлежит какому-то воронежскому коммерсанту, во втором — свои обязанности по муниципальному контракту не выполнил предприниматель Алберт Князи Расоян.

03b975f2-c011-426d-8cfd-41da8c626e45.jpg

На этот счет депутат Косолапов даже написал стихотворение.  
наказы избирателей
Липецкий горсовет
благоустройство
0
0
0
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гена
39 секунд назад
А на Тамбовке до поворота на Сселки почему нет света.
Ответить
липчанин
15 минут назад
Очень хорошая новость ! Спасибо большое за проявленную инициативу депутату Сазонову Сергею Васильевичу -человек большой души , человек -дела ! Дай Бог ему здоровья !
Ответить
житель
18 минут назад
А можно также осветить дорогу из Липецка к Сселкам?
Ответить
ЗОЖ
20 минут назад
А почему на ст. Казинка нет средств, уже 17:00 детям ни со школы прийти, не до магазина не дойти....., а район напичкан маргинальными лицами
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru