Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Общество
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29 минут назад
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В Липецке осветили последний темный участок дороги на Грязи
На отрезке от улицы Зои Космодемьянской до виадука в Новой Жизни вчера зажглись 113 ярких светильников.
Линию длиной в 3,5 км «Липецкгорсвет» построил по наказам избирателей депутату Сергею Сазонову. Плюсом к пяти миллионам рублей, полученным депутатом от правительства области, свои 6,6 миллиона добавила администрация Липецка. В итоге этих средств хватило на проект, пользу от которого получат не только жители избирательного округа.
— Программа выполнения наказов избирателей в этом году себя очень хорошо показала. Мы намерены не сбавлять темпов и в 2025 году. Хочу поблагодарить губернатора Игоря Артамонова за то, что с его подачи нам в следующем году, как и в этом, выделят по 5 миллионов рублей на округ, на реализацию программ точечного благоустройства на улицах, во дворах и в общественных пространствах города, — сказала, комментируя эту новость, спикер горсовета Евгения Фрай.
В этом году остались не исполненными всего два наказа из 161 принятого мэрией и городской администрацией: в округе Алексея Харина не замостили провал тротуара у дома №2 по улице Белана, а в округе Олега Косолапова не построили лестницу, которая должна была соединить улицу Ленина и улицу Салтыкова-Щедрина в районе педагогического университета. В первом случае «РВК-Липецк» не захотела отремонтировать водопровод на месте провала тротуара, который принадлежит какому-то воронежскому коммерсанту, во втором — свои обязанности по муниципальному контракту не выполнил предприниматель Алберт Князи Расоян.
На этот счет депутат Косолапов даже написал стихотворение.
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