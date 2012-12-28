Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Сегодня в Липецке: игрушки из ваты, липчане конфликтуют на работе с коллегами и начальством
Происшествия
425
43 минуты назад
Пострадавший в пожаре на улице Шкатова 56-летний мужчина умер в больнице
У него были ожоги 70% тела.
Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в ожоговое отделение Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол», где мужчина умер от травм, несовместимых с жизнью — ему диагностировали ожоги 70% тела.
Со слов сестры погибшего, мужчина злоупотреблял спиртным — его кодировали 18 раз.
0
1
0
1
0
Комментарии