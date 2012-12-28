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1837
сегодня, 15:39
9

Двое подростков попались на крючок

Как рыбка: у одного крючок был в стопе, у другого — в лопатке.

Два похожих случая с подростками-рыбаками произошли сегодня в Усманском и Данковском округах.

Как сообщает УГПСС Липецкой области, в Данкове спасатели забрали ребят с опоры моста. У одного из подростков был обнаружен крючок-воблер в стопе: мальчик нечаянно наступил на него. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила подростка приёмное отделение.

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А в Усмани к спасателям обратился подросток, который случайно зацепил себя за лопатку рыболовным крючком. Подростку была оказана первая помощь, и он был передан родителям.
спасатели
УГПСС
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Липчанка
сегодня, 22:37
Удивительно. Подростки стали на рыбалку ходить.
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Фу
сегодня, 22:25
какая гадость! Во сне мне сколько раз снилось что тройник в спину вогнал! Не пойду больше на рыбалку!
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Эксперт
сегодня, 21:35
Ого у нас в 90х даже не было ни одного подобного случая с крючками. А что за собака на фото на заднем фоне что она там делает?
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Рыбак 80х
сегодня, 20:41
Блин. Пацаны вызывают МЧС по таким пустякам. Не стыдно? Почитайте великого советского писателя Шолохова про деда Щукаря.
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дед Щукарь
сегодня, 22:05
поколение смартфонов не выживет без няньки
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тема для размышления
сегодня, 16:23
Был случай- взрослые мужики ловили рыбу с лодки и крючок удочки одного рыбака попал в глаз второму рыбаку. Врачам пришлось доставать крючок, человек потерял зрение. Вот и съездили на рыбалку два друга. Дружбе конец - пострадавший отсудил деньги .....
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Рыбак
сегодня, 15:56
Ничего удивительного, это новое поколение z.
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Эхо
сегодня, 18:39
Ну, вряд ли сам то со спиннингом родился!!!
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Кузьмич
сегодня, 17:04
Не рыбак ты, зря ты себя так назвал...
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