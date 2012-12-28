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Общество
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сегодня, 15:39
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Двое подростков попались на крючок
Как рыбка: у одного крючок был в стопе, у другого — в лопатке.
Как сообщает УГПСС Липецкой области, в Данкове спасатели забрали ребят с опоры моста. У одного из подростков был обнаружен крючок-воблер в стопе: мальчик нечаянно наступил на него. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила подростка приёмное отделение.
А в Усмани к спасателям обратился подросток, который случайно зацепил себя за лопатку рыболовным крючком. Подростку была оказана первая помощь, и он был передан родителям.
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