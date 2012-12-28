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сегодня, 15:49
5

В УМВД России по Липецкой области появится аллея подвигов

На улице Интернациональной установят бюсты Героев Советского Союза и России.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты единогласно поддержали инициативу коллектива УМВД России по Липецкой области об увековечивании подвига стражей правопорядка, ставшими Героями Советского Союза и России.

Речь идет о трех наших земляках: милиционере Андрее Сафронове и двух бойцах ОМОНа Андрее Теперике и Эдуарде Белане. Их бюсты появятся на аллее подвигов, которую обустроят на территории регионального управления МВД на улице Интернациональной за внебюджетные средства. Как сказал в горсовете представитель ведомства, это будет сделано для воспитательных целей как сотрудников полиции, так и молодежи, которая посещает управление в познавательных целях.

Андрей Сафронов до призыва в 1941 году в РККА работал в Липецке милиционером. Сержант командовал артиллерийским орудием. 16-17 апреля 1945 года его расчёт в боях под городом Гёрлиц отразил несколько немецких контратак и уничтожил 4 танка противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года, Андрей Сафронов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны он работал милиционером в селе Боринское, скончавшись 1 сентября 1952 года.

О подвиге бойцов липецкого ОМОНа Андрее Теперике и Эдуарде Белане известно больше. 5 сентября 1999 года оба погибли в бою с чеченскими боевиками при защите селения Новолакское в Дагестане. Указом Президента России от 22 октября 1999 года им было присвоено звание Героев Российской Федерации.

Племянница Героя Россия, депутат Липецкого горсовета Алина Теперик, работающая заместителем регионального руководителя по связям с общественностью и государственными органами власти филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», поблагодарила коллектив липецкого управления МВД за такую инициативу.
Герой России
УМВД по Липецкой области
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Туда
47 минут назад
Простым смертным вход заказан. Там оазис, как во дворце у султана.
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Интересно
сегодня, 22:18
А на какие средства и за чей счёт будут содержать эти памятники?
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Правда
сегодня, 20:49
Мертвых помним,живых забыли.Про нас живых никто и не вспоминает.Даже и незнают.
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?
сегодня, 19:13
А кто это в набедренной повязке на фото накачанный такой с шашкой ?
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как кто ?
сегодня, 20:11
Это же супергерой МВД летит на помощь гражданам !
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