В УМВД России по Липецкой области появится аллея подвигов

На улице Интернациональной установят бюсты Героев Советского Союза и России.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты единогласно поддержали инициативу коллектива УМВД России по Липецкой области об увековечивании подвига стражей правопорядка, ставшими Героями Советского Союза и России.Речь идет о трех наших земляках: милиционере Андрее Сафронове и двух бойцах ОМОНа Андрее Теперике и Эдуарде Белане. Их бюсты появятся на аллее подвигов, которую обустроят на территории регионального управления МВД на улице Интернациональной за внебюджетные средства. Как сказал в горсовете представитель ведомства, это будет сделано для воспитательных целей как сотрудников полиции, так и молодежи, которая посещает управление в познавательных целях.Андрей Сафронов до призыва в 1941 году в РККА работал в Липецке милиционером. Сержант командовал артиллерийским орудием. 16-17 апреля 1945 года его расчёт в боях под городом Гёрлиц отразил несколько немецких контратак и уничтожил 4 танка противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года, Андрей Сафронов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны он работал милиционером в селе Боринское, скончавшись 1 сентября 1952 года.О подвиге бойцов липецкого ОМОНа Андрее Теперике и Эдуарде Белане известно больше. 5 сентября 1999 года оба погибли в бою с чеченскими боевиками при защите селения Новолакское в Дагестане. Указом Президента России от 22 октября 1999 года им было присвоено звание Героев Российской Федерации.Племянница Героя Россия, депутат Липецкого горсовета Алина Теперик, работающая заместителем регионального руководителя по связям с общественностью и государственными органами власти филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», поблагодарила коллектив липецкого управления МВД за такую инициативу.