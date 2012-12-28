Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Женщина влезла в мужскую драку, навешав тумаков сильному полу
Происшествия
Под Чаплыгином перевернулась фура
Происшествия
Новогодний стол: как изменились цены за год
Общество
Липчанину проломили голову его же кастетом
Происшествия
Пожарные вытащили из горящего подвала мужчину
Происшествия
Наука избегать конфликтов важней науки побеждать
Неделя 48
В воскресенье несколько домов центральных улиц отключены от водоснабжения из-за аварии
Общество
Тепло не уходит: в Липецкой области до +4
Погода в Липецке
Туман — на всю ночь
Общество
Читать все
Женщина влезла в мужскую драку, навешав тумаков сильному полу
Происшествия
Новогодний стол: как изменились цены за год
Общество
Наука избегать конфликтов важней науки побеждать
Неделя 48
Липчанину проломили голову его же кастетом
Происшествия
Пожарные вытащили из горящего подвала мужчину
Происшествия
Под Чаплыгином перевернулась фура
Происшествия
Тепло не уходит: в Липецкой области до +4
Погода в Липецке
В воскресенье несколько домов центральных улиц отключены от водоснабжения из-за аварии
Общество
Туман — на всю ночь
Общество
Читать все
Погода в Липецке
595
сегодня, 17:00
6

Тепло не уходит: в Липецкой области до +4

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада – пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. 25 декабря существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят около 0 градусов, что на 6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно, небольшие мокрый снег и снег, днем – с дождем. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1, днем – от -1 до +4 градусов.

В Липецке облачно, небольшие мокрый снег и снег, днем – с дождем. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.

День 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.
погода
3
0
0
4
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Погода
19 минут назад
Сами вы плохие!
Ответить
Внушаемый
сегодня, 18:20
В 1915 году было 29 градусов мороза ! Брррр !
Ответить
***
сегодня, 18:12
Как же изменился климат за последние годы. В декабре осенняя погода.
Ответить
Да уж
22 минуты назад
Сколько можно природу уничтожать, бедные животные, птицы, им то за что
Ответить
Житель
сегодня, 18:09
Погода класс ! Согласен полностью ! Пусть всегда будет такая погода зимой !
Ответить
Бесконечное лето
сегодня, 17:10
Очень хорошо, всю зиму бы так!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru