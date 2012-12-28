Тепло не уходит: в Липецкой области до +4

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада – пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. 25 декабря существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят около 0 градусов, что на 6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно, небольшие мокрый снег и снег, днем – с дождем. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1, днем – от -1 до +4 градусов.В Липецке облачно, небольшие мокрый снег и снег, днем – с дождем. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.День 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.