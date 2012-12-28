Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Тепло не уходит: в Липецкой области до +4
В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада – пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. 25 декабря существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно, небольшие мокрый снег и снег, днем – с дождем. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1, днем – от -1 до +4 градусов.
В Липецке облачно, небольшие мокрый снег и снег, днем – с дождем. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.
День 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.
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