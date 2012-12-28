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Происшествия
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Происшествия
Под Чаплыгином перевернулась фура
Происшествия
Тепло не уходит: в Липецкой области до +4
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3831
сегодня, 10:32
37

Новогодний стол: как изменились цены за год

До Нового года осталось 9 дней, самое время собирать продукты для праздничного стола.

В прошлом году мы выбрали для новогоднего стола несколько видов рыбы, мяса, ингредиентов для закусок и посмотрели, сколько они стоят в сетевых магазинах и на Центральном рынке. В 2023-м этот набор из дешевых продуктов стоил 7 318 рублей, а из дорогих — 25 156.

За год новогодний набор из дешевых продуктов поднялся в цене на 497 рублей. Самый подорожавший товар — сливочное масло.



Дорогой наборы вырос в цене гораздо существеннее — на 2 186 рублей. И здесь в лидерах сливочное масло, а еще красные икра и рыба.



Цены на красную икру выросли практически в два раза.



Так что мы присмотрелись и к ее заменителям. В магазинах на банках с суррогатной икрой честно написано — икра структурированная. Ее делают из «икорной массы». Поврежденные и мелкие икринки смешивают с вкусовыми и консервационными добавками. А потом из этой массы лепят шарики с оболочкой.



Черная икра, кстати, в цене выросла не так сильно, как красная. Видимо, дальше некуда — она и так непомерно дорогая! Кстати, в сетевых магазинах ее просто нет, разве, что обмануть себя и купить икру палтуса, осетровая же продавалась только на Центральном рынке.



Там же, на Центральном рынке, можно найти малосольного осетра и крабов.





Покупателей на Центральном рынке не очень много.

— Пока рынок пустой. Дай бог, чтобы все продать! — переживали продавцы.

Кстати, именно на рынке выгоднее покупать помидоры черри. Здесь они в два раза дешевле, чем в магазине, где продаются даже не по килограмму, а по 200-250 граммов.



Зеленый лук, пожалуй, выгоднее покупать на вес — 500 рублей за килограмм, а пучок стоит 50 рублей.

Птица на рынке за год практически не изменилась в цене. Не то, что в магазинах. Даже за последнюю неделю куры снова подорожали.



В большинстве магазинов на видное место выставили ящики с мандаринами.



Не нашли мы в этот раз на полках апельсинового сока, продают только нектар.

В одном из магазинов покупателям купить подарок незнакомому ребенку и отдать кассиру, который обязательно передаст его по назначению.



А еще предлагали купить шоколад, чтобы стать участником розыгрыша призов. Стоимость шоколадных конфет в магазинах, кстати, существенно ниже, чем на Центральном рынке. Проверить насколько они шоколадные (без пальмового масла и других нехороших добавок) возможностей у покупателей практически нет.

В прошлом году мы не нашли в магазинах шампанского. Это название закреплено за винами из исторической области Франции. Однако в этом году мы вновь увидели на полках «Советское шампанское». Хотя по-прежнему много и вин игристых, и напитков плодово-газированных, и даже есть шампаниссимо, но это вариант для детей.

цены
дороже/дешевле
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6
2
6

Комментарии (37)

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Мальчиш-плохиш
53 минуты назад
С НГ.господа.С новыми поборами,налогами и штрафами.
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Скептик ,
сегодня, 18:16
ну помешались на икре ,как будто без нее не наступит новый год ! Дело вкуса и на любителя ! Ну не люблю икру !
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пенсионер
сегодня, 17:45
Я тоже буду спать на нг, если тревоги не будет...
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липчанка
сегодня, 17:33
Красная икра с Камчатки что неделю в маг.Меркурий продавали - 13900 р; на нашем Ц.рынке - 12000 за кг Всё очень дорого. На Новый Год только салат оливье сделаю, а в остальном и в 2025 году только что в будни: супы, картошка, булки с молоком. И за это спасибо Богу.
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Да
сегодня, 17:29
Я холодильник уже забила весь.
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ого
сегодня, 17:27
Самое интересное то что на фото я ни кода не ел кроме имитированной икры
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Нет
сегодня, 17:24
Икру черную купить можно. В о кей, перекрёстке и ашане. Нормальную. 50 гр около 3 тыс, а 100 гр около 6. У меня в холодильнике стоит сейчас.
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Вот-вот !
сегодня, 17:52
Покупаем икру за 6 000 руб. и плачем , что живем бедно !
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Нет
27 минут назад
Покупаем икру за 6 000 руб. и плачем , что живем бедно ! Я не плачу. Я никогда не плачу. Есть у меня другие интересы. Работаю я.
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Голодные
сегодня, 17:19
прям! Что, 2 числа еды уже не будет? Надо именно сейчас с выпученными глазами бегать по магазинам?))))
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Ваш Начальник
сегодня, 15:58
Работаете плохо, а кушать хотите хорошо. Так не бывает!
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Елена
сегодня, 15:49
В КБ брала икру за 699 руб на новый год, вечером было скучно открыла не плохая не горчит икорка к икорка.
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