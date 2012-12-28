Новогодний стол: как изменились цены за год

До Нового года осталось 9 дней, самое время собирать продукты для праздничного стола.

В прошлом году мы выбрали для новогоднего стола несколько видов рыбы, мяса, ингредиентов для закусок и посмотрели, сколько они стоят в сетевых магазинах и на Центральном рынке. В 2023-м этот набор из дешевых продуктов стоил 7 318 рублей, а из дорогих — 25 156.За год новогодний набор из дешевых продуктов поднялся в цене на 497 рублей. Самый подорожавший товар — сливочное масло.Дорогой наборы вырос в цене гораздо существеннее — на 2 186 рублей. И здесь в лидерах сливочное масло, а еще красные икра и рыба.Цены на красную икру выросли практически в два раза.Так что мы присмотрелись и к ее заменителям. В магазинах на банках с суррогатной икрой честно написано — икра структурированная. Ее делают из «икорной массы». Поврежденные и мелкие икринки смешивают с вкусовыми и консервационными добавками. А потом из этой массы лепят шарики с оболочкой.Черная икра, кстати, в цене выросла не так сильно, как красная. Видимо, дальше некуда — она и так непомерно дорогая! Кстати, в сетевых магазинах ее просто нет, разве, что обмануть себя и купить икру палтуса, осетровая же продавалась только на Центральном рынке.Там же, на Центральном рынке, можно найти малосольного осетра и крабов.Покупателей на Центральном рынке не очень много.— Пока рынок пустой. Дай бог, чтобы все продать! — переживали продавцы.Кстати, именно на рынке выгоднее покупать помидоры черри. Здесь они в два раза дешевле, чем в магазине, где продаются даже не по килограмму, а по 200-250 граммов.Зеленый лук, пожалуй, выгоднее покупать на вес — 500 рублей за килограмм, а пучок стоит 50 рублей.Птица на рынке за год практически не изменилась в цене. Не то, что в магазинах. Даже за последнюю неделю куры снова подорожали.В большинстве магазинов на видное место выставили ящики с мандаринами.Не нашли мы в этот раз на полках апельсинового сока, продают только нектар.В одном из магазинов покупателям купить подарок незнакомому ребенку и отдать кассиру, который обязательно передаст его по назначению.А еще предлагали купить шоколад, чтобы стать участником розыгрыша призов. Стоимость шоколадных конфет в магазинах, кстати, существенно ниже, чем на Центральном рынке. Проверить насколько они шоколадные (без пальмового масла и других нехороших добавок) возможностей у покупателей практически нет.В прошлом году мы не нашли в магазинах шампанского. Это название закреплено за винами из исторической области Франции. Однако в этом году мы вновь увидели на полках «Советское шампанское». Хотя по-прежнему много и вин игристых, и напитков плодово-газированных, и даже есть шампаниссимо, но это вариант для детей.