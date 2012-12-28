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сегодня, 17:51
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Умер один из бывших руководителей новолипецкого спорта

При нём был построен дворец «Юбилейный», спорт переживал «золотой век», а липецкий аэроклуб пережил суровую годину.

На 78-м году жизни скончался Сергей Серебро, в прошлом — один из руководителей строительства легкоатлетического дворца «Юбилейный», первый липецкий авиапилот-частник.

Сергей Рафаэльевич родился 6 марта 1947 г. в Аркадаке Саратовской области, в Липецк переехал учиться, да так со студенческой скамьи и остался в нашем городе.Три десятилетия его жизни были связаны с НЛМК, где он начинал простым конверторщиком на ККЦ-1. Позже был одним из руководителей строительства дворца спорта «Юбилейный», завершённого в 1984 году: в Липецке построили второй по вместимости и оснащённости легкоатлетический манеж в стране (после столичного ЛФК ЦСКА).

Серебро возглавил управление спортивных сооружений НЛМК и от имени комбината принимал активное участие в развитии липецкого спорта, который в 1990-е сделал мощный рывок: хоккейный «Липецк» в сезоне 1998/99 занял 11-е место в Суперлиге (аналог сегодняшней КХЛ), футбольный «Металлург» в 1997 году добился лучшего результата в чемпионатах России — 2-го места в высшей лиге, волейбольный «Стинол» пробился в Суперлигу, а в 2001 году и в Еврокубки, представители академической гребли «прописались» среди участников Олимпийских игр, а кикбоксеры гремели на всю планету, завоевав несколько титулов чемпионов мира. Сам Серебро в итоге был поощрён званием Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Серебро помогал Липецкому аэроклубу и аэродрому в Грязях, фактически не дав им исчезнуть в суровые 90-е годы прошлого века. За это РОСТО (ныне ДОСААФ) наградил его медалью А. И. Покрышкина.

Затем он руководил Федеральным долговым центром при правительстве РФ, а закончил трудовую деятельность в управлении ЖКХ администрации Липецкой области.

Мало кто знает, что Сергей Серебро увлекался музыкой, умел играть на фортепиано, аккордеоне и гитаре. Кроме того, он стал первым пилотом в Липецкой области среди частных лиц, успешно прошедшим экзамены для пилотирования самолета ЯК-52.

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Сергей Серебро за штурвалом самолёта

Прощание с Сергеем Серебро состоится завтра, 19 сентября, в 12:00 в Христорождественском соборе Липецка (пл. Соборная, 4)

Сергей Серебро
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Гость
3 минуты назад
Да уж...нечего сказать.
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Элен
22 минуты назад
Мой земляк.
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Элен
23 минуты назад
Аркадаке! Нет там аркадска
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Лип
29 минут назад
Почему не сидит тот кто дал указание взорвать дворец спорта?????
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Времена
36 минут назад
Вот такие были коммунисты, но пришли олигархи капиталисты и спортивный комплекс был применен на магазин , где продается китайский ширпотреб
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Времена
38 минут назад
Вот такие были коммунисты
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Лиза
44 минуты назад
Город48, дату рождения исправьте, пожалуйста. Соболезнование родным и близким...
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парторг
53 минуты назад
Царствие небесное человеку,который возвел огромный манеж...Жаль конечно,что взорвали его в угоду барыг.
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Шоубиз
55 минут назад
Сотрудничал с ним. Хороший дядька. Светлая память.
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Пессимист
57 минут назад
На 78-м году жизни скончался Сергей Серебро, Сергей Рафаэльевич родился 6 марта 1974 г.
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