Умер один из бывших руководителей новолипецкого спорта

При нём был построен дворец «Юбилейный», спорт переживал «золотой век», а липецкий аэроклуб пережил суровую годину.

Мало кто знает, что Сергей Серебро увлекался музыкой, умел играть на фортепиано, аккордеоне и гитаре. Кроме того, он стал первым пилотом в Липецкой области среди частных лиц, успешно прошедшим экзамены для пилотирования самолета ЯК-52.









Сергей Серебро за штурвалом самолёта





Прощание с Сергеем Серебро состоится завтра, 19 сентября, в 12:00 в Христорождественском соборе Липецка (пл. Соборная, 4)



На 78-м году жизни скончался Сергей Серебро, в прошлом — один из руководителей строительства легкоатлетического дворца «Юбилейный», первый липецкий авиапилот-частник.Сергей Рафаэльевич родился 6 марта 1947 г. в Аркадаке Саратовской области, в Липецк переехал учиться, да так со студенческой скамьи и остался в нашем городе.Три десятилетия его жизни были связаны с НЛМК, где он начинал простым конверторщиком на ККЦ-1. Позже был одним из руководителей строительства дворца спорта «Юбилейный», завершённого в 1984 году: в Липецке построили второй по вместимости и оснащённости легкоатлетический манеж в стране (после столичного ЛФК ЦСКА).Серебро возглавил управление спортивных сооружений НЛМК и от имени комбината принимал активное участие в развитии липецкого спорта, который в 1990-е сделал мощный рывок: хоккейный «Липецк» в сезоне 1998/99 занял 11-е место в Суперлиге (аналог сегодняшней КХЛ), футбольный «Металлург» в 1997 году добился лучшего результата в чемпионатах России — 2-го места в высшей лиге, волейбольный «Стинол» пробился в Суперлигу, а в 2001 году и в Еврокубки, представители академической гребли «прописались» среди участников Олимпийских игр, а кикбоксеры гремели на всю планету, завоевав несколько титулов чемпионов мира. Сам Серебро в итоге был поощрён званием Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.Серебро помогал Липецкому аэроклубу и аэродрому в Грязях, фактически не дав им исчезнуть в суровые 90-е годы прошлого века. За это РОСТО (ныне ДОСААФ) наградил его медалью А. И. Покрышкина.Затем он руководил Федеральным долговым центром при правительстве РФ, а закончил трудовую деятельность в управлении ЖКХ администрации Липецкой области.