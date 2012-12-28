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37 минут назад
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34-летний гость украл из квартиры 56-летней липчанки 205 тысяч рублей

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские раскрыли кражу 205 тысяч рублей из квартиры 56-летней липчанки в Студенческом городке. Под подозрение попал её 34-летний приятель.

«Подозреваемый знаком с потерпевшей и часто бывал у нее у гостях. В тот день потерпевшая в банке обналичила крупную сумму денег. Её знакомый узнал об этом и, когда хозяйка отвлеклась, похитил из ее сумки все имеющиеся сбережения. Деньги мужчина успел потратить»,  — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Надо же
20 минут назад
Приятель на 20 лет моложе. Друг сердца?
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Внушаемый
22 минуты назад
Да помирятся, наобещает ее с три короба и простит его !
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