34-летний гость украл из квартиры 56-летней липчанки 205 тысяч рублей

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские раскрыли кражу 205 тысяч рублей из квартиры 56-летней липчанки в Студенческом городке. Под подозрение попал её 34-летний приятель.«Подозреваемый знаком с потерпевшей и часто бывал у нее у гостях. В тот день потерпевшая в банке обналичила крупную сумму денег. Её знакомый узнал об этом и, когда хозяйка отвлеклась, похитил из ее сумки все имеющиеся сбережения. Деньги мужчина успел потратить», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.