В действиях задавившего во сне четырехмесячную дочь мужчины усмотрели признаки преступления
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Попросила воды и унесла 480 тысяч: полицейские задержали девушку, подозреваемую в краже у старушки
В действиях задавившего во сне четырехмесячную дочь мужчины усмотрели признаки преступления
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Происшествия
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37 минут назад
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34-летний гость украл из квартиры 56-летней липчанки 205 тысяч рублей
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
«Подозреваемый знаком с потерпевшей и часто бывал у нее у гостях. В тот день потерпевшая в банке обналичила крупную сумму денег. Её знакомый узнал об этом и, когда хозяйка отвлеклась, похитил из ее сумки все имеющиеся сбережения. Деньги мужчина успел потратить», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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