Феноменальный бомбардир и вратарь, который не пропускает голы

Юноши «Металлурга» привезли Кубок с побережья Чёрного моря.

А ребята из команды победителей заработали и индивидуальные призы: Никита Лучинин стал лучшим бомбардиром – 10 мячей, а Павел Куликов – лучший вратарём. За весь турнир юный голкипер не пропустил ни одного гола.









Фото из архива участников соревнований



Воспитанники областной комплексной спортивной школы «Металлург» 2013 г.р. в Кабардинке Краснодарского края стали победителями всероссийского Кубка «Буткамп», победив в финале сверстников из грозненского «Ахмата» - 1:0.Не так часто в последнее время липчанам удаётся обыграть воспитанников школы команды РПЛ, но этот случай – особенный.В финальной игре, которая для ребят этого возраста состоит из одного тайма длительностью в 25 минут, липчане имели серьёзное преимущество, но вратарь «Ахмата», который был чуть ли не на три головы выше всех участников игры, творил чудеса. И всё же на 16-й минуте лидер наших атак Никита Лучинин из глубины поля отдал разрезающую передачу на Дмитрия Ларина, тот вышел один на один с голкипером и забил победный мяч – 1:0.На пути к финале подопечные тренера Евгения Костина обыграли СШ№6 (Туапсе) – 5:0, «Волгарь» (Астрахань) – 6:0, «СКА-Ростов» – 3:0,«Металлург-2» – 2:0.На пьедестале почёта могли оказаться и две наших команды, но второй состав «Металлурга-2013» в матче за 3-е место уступил астраханскому «Волгарю» - 1:3.