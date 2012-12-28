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Происшествия
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сегодня, 09:51
Квартира и торговый павильон горели в Липецке
29 ноября пожарные тушили возгорания на улицах Жуковского и 50 лет НЛМК.
Также в эту смену четыре отделение пожарных боролись с огнем, вспыхнувшем в торговом павильоне на улице 50 лет НЛМК. Площадь пожара составила 50 квадратных метрах.
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