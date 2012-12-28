Квартира и торговый павильон горели в Липецке

29 ноября пожарные тушили возгорания на улицах Жуковского и 50 лет НЛМК.



Вчера на улице Жуковского в Липецке горела квартира. Возгорание тушили четыре отделения пожарной охраны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также в эту смену четыре отделение пожарных боролись с огнем, вспыхнувшем в торговом павильоне на улице 50 лет НЛМК. Площадь пожара составила 50 квадратных метрах.