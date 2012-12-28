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Общество
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7 минут назад
Выпускников Академии молодого политика пригласили на стажировку в Липецкий горсовет
Председатель горсовета Евгения Фрай поблагодарила за отличную организацию этого проекта администрацию Липецка и Молодежный парламент.
Инициатором проекта выступил Молодежный парламент. На церемонии вручения дипломов его председатель Дарья Лазарева представила свою старшую коллегу Евгению Фрай как идейного вдохновителям и наставника месячного курса обучения, который прошла группа школьников выпускных классов, студентов колледжей и вузов, уже работающих юношей и девушек.
— Когда вы узнали, что мы задумали такой проект, какой была ваша первая мысль? — спросила председателя горсовета Дарья Лазарева.
— Сразу удивилась. Не ожидала, что кому-то это может быть это интересно. Наверное, сработал шаблон: где молодежь, а где политика? Мне казалось, что у нас молодежь живет другими интересами: спортом, развлечениями, возможностями заработать. И тут такое предложение! Мне очень приятно, что Молодежный парламент самостоятельно реализовал этот проект от начала до конца: инициировал его, подготовил программу обучения, нашел спикеров, набрал желавших пройти Академию молодого политика, — ответила Евгения Фрай.
И тут же обратилась к ее выпускникам:
— Все думают, что молодежь нужно опекать и направлять. Направлять вас нужно, но вот в опеке вы абсолютно не нуждаетесь. Вы показали себя абсолютно самостоятельными людьми. Мне не просто за вас не стыдно, я вами горжусь, я вами хвалюсь на всех уровнях власти! Но не задирайте нос. Помните, что чиновник — это не только эксперт и специалист в своей области, но и человек, который всегда на виду, на которого смотрят и на которого равняются. К чиновнику — особые требования. Должность налагает на него особые ограничения. Чиновник — этот человек, которому многого нельзя. И это вы должны учитывать. Желаю вам реализоваться в жизни. Уверена, что здесь, среди вас, сидят будущие депутаты, госслужащие, руководители мэрии.
Действительно, некоторые выпускники Академии молодого политика оказались с амбициями. Например, 23-летний Евгений Колесников, который учится в магистратуре липецкого филиала РАНХиГС, еще школьником захотел стать президентом России! Позже Евгений понял, что эта цель вряд ли осуществима. И, обучившись в балакавриате РАНХиГС, кузнице кадров для государственной и муниципальной службы, поставил себе более достижимую цель:
— В перспективе ближайших десяти лет попробую стать мэром Липецка, преемником Романа Ивановича Ченцова, — смеется парень.
В семье Евгения нет ни одного чиновника. Все, как говорится, технари. Поэтому к своей цели он шагает сам:
— Я давно понял, что любая руководящая должность — это, в первую очередь, серьезная ответственность. Но я уже могу быть руководителем, ведь я был председателем студенческого совета филиала президентской академии. А этот месячный курс в Академии молодого политика позволил получить новые знакомства, а также кое-чему научиться у нынешних школьников, которые в новых технологиях чувствуют себя как рыба в воде.
Студентка первого курса колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли (до этого года назывался машиностроительным колледжем) Кристина Петровская тоже не прочь попробовать себя в общественной жизни, хотя в первую очередь нацелена на получение профессии. Удивительно, но студентка факультета «Ремонт промышленного оборудования» с детства хотела работать с машинами и механизмами. Механикой ее заразил дедушка-электрик, живущий по принципу «Могу сделать все».
— Дедушку знали все в нашем поселке как Юру-электрика, а меня — как его внучку, — говорит Кристина.
Еще школьницей со всей семьей и, конечно, любимым дедушкой девочка переехала из Казахстана в Липецк. После 9-го класса поступила в колледж на рабочую специальность. Академия молодого политика позволила ей стать психологически сильнее. «Нас научили правильно реагировать на разные ситуации, анализировать, что сказать в ответ на неожиданный вопрос, держать эмоции под контролем».
Делясь своими свежими воспоминаниями, студенты Академии часто упоминали слово «компетенция»: образовательная программа была построена так, чтобы получить им новые знания. Оказалось, что самыми востребованными стали азы психологии. Молодые политики благодарили преподавателей за то, что те сумели научить их справляться с волнением в работе командой при решении каких-то задач.
— Самым запоминающимся для меня стало занятие с Еленой Гончаровой, директором липецкого филиала РАНХиГС, где нас обучали стрессоустойчивости. И этот же день было еще одно такое же занятие с молодым депутатом горсовета Екатериной Пинаевой. Она очень интересно, с практическими примерами, рассказала об ораторском искусстве. От этих занятий у меня был вау-эффект, — сказал один юноша.
— Я — старшая по дому №22 в 15-м микрорайоне вот уже пять лет. Студентка вуза. Мама троих детей. Мне 30 лет. Председатель Совета МКД, а мой муж Роман — председатель ТОС «Солнечный» — так представилась спикеру горсовета Наталья Лаптева.
15-й микрорайон — самый проблемный в плане ЖКХ район Липецка. Но супруги Лаптевы уже сделали многое для себя и своих соседей: добились капремонта дома, участия в программе «Мой двор». Наталья нашла в Сети объявление о наборе в Академию молодого политика и решила в ней отучиться. Она поблагодарила за полученные новые знания. Сказала, что они уже помогли ей сделать из двух скептически относящихся к деятельности Совета дома жителей своих союзников.
— У вас есть опыт. И это — дорого стоит. Поэтому мы обязательно привлечем вас как общественного эксперта к работе горсовета, — сказала Евгения Фрай.
Также спикер сообщила, что некоторых выпускников Академии молодого политика возьмут в горсовет на стажировку: «У нас растет достойная смена!» А Дарья Лазарева и Арсений Болдырев пригласили выпускников попробовать свои силы в избирательной кампании по выборам в 2025 году нового состава Молодежного парламента.
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