Выпускников Академии молодого политика пригласили на стажировку в Липецкий горсовет

Председатель горсовета Евгения Фрай поблагодарила за отличную организацию этого проекта администрацию Липецка и Молодежный парламент.

Вчера спикер горсовета Евгения Фрай и начальник отдела по работе с молодежью администрации города Липецка Арсений Болдырев вручили дипломы Академии молодого политика первым ее выпускникам.Инициатором проекта выступил Молодежный парламент. На церемонии вручения дипломов его председатель Дарья Лазарева представила свою старшую коллегу Евгению Фрай как идейного вдохновителям и наставника месячного курса обучения, который прошла группа школьников выпускных классов, студентов колледжей и вузов, уже работающих юношей и девушек.— Когда вы узнали, что мы задумали такой проект, какой была ваша первая мысль? — спросила председателя горсовета Дарья Лазарева.— Сразу удивилась. Не ожидала, что кому-то это может быть это интересно. Наверное, сработал шаблон: где молодежь, а где политика? Мне казалось, что у нас молодежь живет другими интересами: спортом, развлечениями, возможностями заработать. И тут такое предложение! Мне очень приятно, что Молодежный парламент самостоятельно реализовал этот проект от начала до конца: инициировал его, подготовил программу обучения, нашел спикеров, набрал желавших пройти Академию молодого политика, — ответила Евгения Фрай.И тут же обратилась к ее выпускникам:— Все думают, что молодежь нужно опекать и направлять. Направлять вас нужно, но вот в опеке вы абсолютно не нуждаетесь. Вы показали себя абсолютно самостоятельными людьми. Мне не просто за вас не стыдно, я вами горжусь, я вами хвалюсь на всех уровнях власти! Но не задирайте нос. Помните, что чиновник — это не только эксперт и специалист в своей области, но и человек, который всегда на виду, на которого смотрят и на которого равняются. К чиновнику — особые требования. Должность налагает на него особые ограничения. Чиновник — этот человек, которому многого нельзя. И это вы должны учитывать. Желаю вам реализоваться в жизни. Уверена, что здесь, среди вас, сидят будущие депутаты, госслужащие, руководители мэрии.Действительно, некоторые выпускники Академии молодого политика оказались с амбициями. Например, 23-летний Евгений Колесников, который учится в магистратуре липецкого филиала РАНХиГС, еще школьником захотел стать президентом России! Позже Евгений понял, что эта цель вряд ли осуществима. И, обучившись в балакавриате РАНХиГС, кузнице кадров для государственной и муниципальной службы, поставил себе более достижимую цель:— В перспективе ближайших десяти лет попробую стать мэром Липецка, преемником Романа Ивановича Ченцова, — смеется парень.В семье Евгения нет ни одного чиновника. Все, как говорится, технари. Поэтому к своей цели он шагает сам:— Я давно понял, что любая руководящая должность — это, в первую очередь, серьезная ответственность. Но я уже могу быть руководителем, ведь я был председателем студенческого совета филиала президентской академии. А этот месячный курс в Академии молодого политика позволил получить новые знакомства, а также кое-чему научиться у нынешних школьников, которые в новых технологиях чувствуют себя как рыба в воде.Студентка первого курса колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли (до этого года назывался машиностроительным колледжем) Кристина Петровская тоже не прочь попробовать себя в общественной жизни, хотя в первую очередь нацелена на получение профессии. Удивительно, но студентка факультета «Ремонт промышленного оборудования» с детства хотела работать с машинами и механизмами. Механикой ее заразил дедушка-электрик, живущий по принципу «Могу сделать все».— Дедушку знали все в нашем поселке как Юру-электрика, а меня — как его внучку, — говорит Кристина.Еще школьницей со всей семьей и, конечно, любимым дедушкой девочка переехала из Казахстана в Липецк. После 9-го класса поступила в колледж на рабочую специальность. Академия молодого политика позволила ей стать психологически сильнее. «Нас научили правильно реагировать на разные ситуации, анализировать, что сказать в ответ на неожиданный вопрос, держать эмоции под контролем».Делясь своими свежими воспоминаниями, студенты Академии часто упоминали слово «компетенция»: образовательная программа была построена так, чтобы получить им новые знания. Оказалось, что самыми востребованными стали азы психологии. Молодые политики благодарили преподавателей за то, что те сумели научить их справляться с волнением в работе командой при решении каких-то задач.— Самым запоминающимся для меня стало занятие с Еленой Гончаровой, директором липецкого филиала РАНХиГС, где нас обучали стрессоустойчивости. И этот же день было еще одно такое же занятие с молодым депутатом горсовета Екатериной Пинаевой. Она очень интересно, с практическими примерами, рассказала об ораторском искусстве. От этих занятий у меня был вау-эффект, — сказал один юноша.— Я — старшая по дому №22 в 15-м микрорайоне вот уже пять лет. Студентка вуза. Мама троих детей. Мне 30 лет. Председатель Совета МКД, а мой муж Роман — председатель ТОС «Солнечный» — так представилась спикеру горсовета Наталья Лаптева.15-й микрорайон — самый проблемный в плане ЖКХ район Липецка. Но супруги Лаптевы уже сделали многое для себя и своих соседей: добились капремонта дома, участия в программе «Мой двор». Наталья нашла в Сети объявление о наборе в Академию молодого политика и решила в ней отучиться. Она поблагодарила за полученные новые знания. Сказала, что они уже помогли ей сделать из двух скептически относящихся к деятельности Совета дома жителей своих союзников.— У вас есть опыт. И это — дорого стоит. Поэтому мы обязательно привлечем вас как общественного эксперта к работе горсовета, — сказала Евгения Фрай.Также спикер сообщила, что некоторых выпускников Академии молодого политика возьмут в горсовет на стажировку: «У нас растет достойная смена!» А Дарья Лазарева и Арсений Болдырев пригласили выпускников попробовать свои силы в избирательной кампании по выборам в 2025 году нового состава Молодежного парламента.